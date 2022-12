Gobiernu di Bonaire: Ta pèrmití pa tira vürwèrk durante kambio di aña

Ta pèrmití pa tira vürwèrk durante kambio di aña

Tiramentu di vürwèrk ku ta bai haltu no mag tuma lugá na un sitio kaminda esaki por okashoná peliger pa tráfiko aéreo. No opstante e dispensashon general akí kada hende ta keda responsabel pa eventual leshon òf daño ku nan a kousa na kualke persona, bestia òf bienes.

Tiramentu di vürwèrk no por tuma lugá dentro di un rayo di 250 meter for di hòspital i kas di kuido i edifisionan kaminda ta tene sirbishi religioso. No ta pèrmití tampoko pa tira vürwèrk dentro di un rayo di 250 meter for di pòmpnan di gasolin i sitionan di almasenamentu di supstansianan inflamabel i eksplosivo.

Vuurwerk afsteken tijdens oud & nieuw toegestaan

De gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire maakt bekend dat in verband met de jaarwisseling door hem vanaf 31 december 2022 tot en met 1 januari 2023, algehele ontheffing wordt verleend van het verbod om vuurwerk af te steken zoals bepaald in artikel 31 sub b van de Algemene Politie Keur van Bonaire.

Voor het afsteken van vuurwerk buiten bovengenoemde periode en voor het

afsteken van “groot vuurwerk, zoals pagara’s, is een vergunning vereist.

Het afsteken van vuurwerk mag niet geschieden, binnen een straal van 250m. van zieken- en verpleeginrichtingen en gebouwen waar kerkdiensten worden gehouden.

Het is ook niet toegestaan om vuurwerk af te steken binnen een straal van 250 meter van benzine pompstations en opslagplaatsen van ontplofbare en licht ontbrandbare stoffen.

Het afsteken van vuurwerk dat de lucht in gaat mag niet geschieden op een plaats die gevaar kan opleveren voor het vliegverkeer. Ondanks deze algemene ontheffing blijft iedereen aansprakelijk voor eventueel letsel en schade toegebracht aan personen, dieren of goederen.

Om schade en ongevallen te vermijden doet de gezaghebber een beroep op een ieder om bij het afsteken van vuurwerk de nodige voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid in acht te nemen. Zoals het bewaren van de nodige afstand bij het afsteken en het vuurwerk slechts af te steken zoals in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven en in geen geval vuurwerk te gooien naar personen of dieren.