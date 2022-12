Spigt Dutch Caribbean Open 2022 toernooi op Blue Bay Curacao Golf & Beach Resort

Ook in 2022 is het jaarlijkse Spigt Dutch Caribbean Open golf toernooi gehouden op de golfbaan van Blue Bay Curacao Golf & Beach Resort. Dit keer, voor de 5e keer, streden 52 golfers in teams van 4 om de felbegeerde trofee.

Het advocatenkantoor van Spigt voegde weer een liefdadigheidscomponent toe aan het evenement en liet de winnaar zelf bepalen aan welk goed doel Spigt 100 ANG per deelnemer doneerde, dus in totaal 5200 ANG!

De inzet was hoog en met mooi weer gingen de deelnemers de golfbaan op om te strijden om de trofee. Een verbazingwekkende score van -19 onder PAR was nodig om het evenement te winnen en het team van “Chicas Productions” won het toernooi met een

marge van 2 slagen.

De winnaars besloten in hun toespraak om de donatie te verdelen over twee verschillende liefdadigheidsprogramma’s, Make-A-Wish Caribbean en Stichting Maatschappelijke Zorg en Herstel.

Felicitaties aan de winnaars en dank aan Spigt Dutch Caribbean voor de liefdadigheidsdonaties.