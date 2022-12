TUI TA INVERTÍ DEN PORTALNAN DI KARGA OUTONAN ELÉKTRIKO NA KÒRSOU, ARUBA I BONEIRU

Willemstad, 20 di Desèmber 2022 – TUI a introdusí e liña di produkto Fair Travel na luna di mart di aña 2021. Esaki ta enfoká riba biahamentu ku mira riba e komunidat lokal i ekonomia, estadia den hotèlnan ku un etikèt ekológiko i invertí den sistemanan di mobilisashon mas sostenibel. Kada pasahero ku kumpra un biahe di Fair Travel, ta kontribuí ku 2 euro i TUI ta añadí 2 euro. A logra rekoudá un montante grandi ku e fondo aki e aña último na Hulanda i Bèlgika. TUI lo invertí un parti supstansial di e entrada aki den instalashon di portalnan di karga outonan eléktriko na Kòrsou, Aruba i Boneiru.

TUI ke stimulá biahamentu mas sostenibel. Esaki ta wòrdu hasí riba un eskala grandi a base di e strategia di e kompania di biahe mundial TUI Group i tambe ku inisiativanan konkreto na destinashonnan di vakashon. Kòrsou ta un destinashon sumamente importante pa TUI, e organisashon di biahe ta transportá hopi pasahero. TUI ta deseá pa turismo keda di balor agregá pa e islanan i e komunidat lokal. No solamente pa lokual ta trata e aspekto ekonómiko pa komersiantenan lokal i komo e sektor ku ta perkurá pa kuponan di trabou, sino tambe pa mantené esaki atraktivo pa un i tur den futuro. Pa e motibu ta importante pa hasi biahenan mas sostenibel. Na Hulanda esaki ta un tópiko diario di kòmbersashon, pero na e islanan bunitanan aki esaki ta un tópiko ku ainda ta hala poko ménos atenshon. Pero, invertí den sostenibilidat ya kaba ta un nesesidat. Outonan eléktriko ta kontribuí na minimalisá ekspulshon di stòfnan dañino. Na e momentonan aki tin relativamente poko outo eléktriko na Antia. Un di e kousantenan pa esaki ta ku no tin masha portal pa karga outo kasi niun kaminda.

Pa e motibu ei TUI Hulanda i Bèlgika ta invertí den portalnan di karga outo eléktriko na e destinashonnan bunita aki. Den kolaborashon ku e kompania lokal Dynaf, lo instalá no ménos ku 55 portal di karga outo eléktriko den e promé parti di e aña próksimo, 30 na Kòrsou, 15 na Aruba i 10 na Boneiru. Nan lo ta lokalisá na diferente sitio, tantu na hotèl, komo na lokalidatnan usual manera supermarket. Tambe lo instalá algun portal di karga outo eléktriko, e asina yamá ‘solar carport’ na sitionan ku no ta asina komún ku tin koriente, por ehèmpel na lamannan ku ta leu situá.

Arjan Kers, Gerente General di TUI Hulanda: “Pa e turismo di futuro ta importante pa kuminsá invertí den inisiativanan ku ta sostené sostenibilidat for di awor. Ya kaba tin proyektonan ta kanando ku TUI CARE Foundation, proyektonan manera prosesamentu di residuo di plèstik huntu ku Green Phenix. Pero ku e invershon importante aki di instalashon di portalnan di karga outonan eléktriko, nos ke kontribuí direktamente na un transporte mas bèrdè. Nos a dal e promé stap, awor ta toka turno na hürdónan i bendedónan di outo pa perkurá pa amplia e flota di outonan eléktriko.”

Awe e proyekto a wòrdu lansá ofisialmente den kompania di Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano, Charles Cooper i Minister di Desaroyo Ekonómiko, Ruisandro Cijntje. Arjan Kers, Gerente General di TUI Hulanda, a desmantelá e promé portal di karga outo eléktriko i den forma simbóliko a konektá un outo eléktriko na e portal.

Tokante di Dynaf Group:

Dynaf Group ku kantornan situá na Kòrsou, Aruba i Sint-Maarten ta enfoká ya pa 23 aña pa brinda solushonnan di energia den e region di Caribe ku mantenshon pa bida largu i servisio 24/7. Na 2019 Dynaf Group a inisiá ku sistemanan di karga di D-Point i di e forma ei e promé portal di karga a wòrdu instalá na Kòrsou. Dynaf ke ta parti di e evolushon kontinuo di portalnan di karga den region di Caribe i ke mehorá e infrastruktura pa vehíkulonan eléktriko. Na e momentonan aki e ret di D-Point tin 70 instalashon aktivo ku mas di 28.000 transakshon di karga prosesá for di kua a suministrá 240.000 KWh repartí den e 3 inslanan.

TUI INVESTEERT IN LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE AUTO’S OP CURACAO, ARUBA EN BONAIRE

Willemstad, 20 December 2022 – TUI introduceerde in maart 2021 Fair Travel; reizen met oog voor lokale bevolking en economie, verblijf in hotels met een eco-label en investeringen in de verduurzaming van mobiliteit. Elke reiziger die een Fair Travel reist boekt, draagt €2,- bij en TUI voegt daar zelf €2,- aan toe. Hiermee is het afgelopen jaar een groot bedrag bijeengebracht in Nederland en België. TUI investeert een substantieel deel daarvan in het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s op Curaçao, Aruba en Bonaire.

TUI wil de verduurzaming van reizen stimuleren. Dat gebeurt op grote schaal vanuit de strategie van het wereldwijde reisconcern TUI Group en ook met concrete initiatieven op vakantiebestemmingen. Curaçao, Aruba en Bonaire zijn heel belangrijke bestemmingen voor TUI, de reisorganisatie brengt er vele reizigers. TUI wil dat het toerisme van toegevoegde waarde blijft voor de eilanden en de lokale bevolking. Niet alleen in economisch opzicht voor lokale ondernemers en als sector die zorgt voor werkgelegenheid, maar ook door het in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Daarom is het duurzamer maken van reizen belangrijk. In Nederland een dagelijks onderwerp van gesprek, op deze mooie eilanden wellicht nog een minder prangend onderwerp. Maar nu al investeren in verduurzaming is noodzaak. Elektrische auto’s dragen bij aan het verminderen van schadelijke uitstoot. Op dit moment zijn er nog nauwelijks elektrische auto’s op de ABC-eilanden, wat grotendeels veroorzaakt wordt door het feit dat er nauwelijks oplaadpunten zijn.

Daarom investeren TUI Nederland en België in laadpalen op deze mooie bestemmingen. In samenwerking met het lokale bedrijf Dynaf, zullen vanaf komend voorjaar 55 laadpalen geplaatst worden, 30 op Curaçao, 15 op Aruba en 10 op Bonaire. Ze komen te staan op diverse plaatsen, zowel bij hotels als bij ‘logische’ locaties als een supermarkt en populaire toeristische hotspots. Ook worden er enkele oplaadpalen met een zogenaamde solar carport geplaatst op plaatsen waar de elektriciteit niet vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld bij verder weg gelegen stranden.

Arjan Kers, General Manager TUI Nederland: “Voor het toerisme van de toekomst is het van belang nu al te investeren in initiatieven die verduurzaming ondersteunen. Er lopen ook al projecten samen met TUI Care Foundation zoals de verwerking van plastic afval met Green Phenix. Maar met deze grote investering in het plaatsen van laadpalen, willen we direct bijdragen aan groener vervoer. Wij hebben de eerste stap gezet, nu zijn de autoverhuurders en autoverkopers aan zet om te zorgen dat het elektrische wagenpark uitgebreid wordt.”

Vandaag is het project officieel gelanceerd in het bijzijn van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper en de Minister van Economische Ontwikkeling, Ruisandro Cijntje. Arjan Kers, General Manager TUI Nederland, onthulde samen met hen de eerste TUI laadpaal die meteen symbolisch in gebruik werd genomen door een elektrische auto aan te sluiten.

Over Dynaf Group:

Dynaf Group met kantoren op Curacao, Aruba, Sint-Maarten en in 2023 op Bonaire streeft al 23 jaar om op maat gemaakte energieoplossingen aan te bieden in het Caribisch gebied met levenslang onderhoud en 24/7 services. In 2019 is Dynaf Group gestart met D-POINT laadsystemen en is het eerste oplaadstation op Curacao geplaatst. Dynaf wil onderdeel zijn van de voortdurende evolutie van laadstations in het Caribisch gebied en de infrastructuur verbeteren voor elektrische voertuigen. Op dit moment heeft het D-POINT netwerk 70 actieve aansluitingen met meer dan 28.000 verwerkte laadtransacties waarbij ruim 240.000 KWh is geleverd over 3 eilanden.