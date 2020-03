Aklarashon tokante palabra karentena – Verheldering omtrent de term quarantaine

AKLARASHON TOKANTE PALABRA KARENTENA

A surgi inklaridat tokante kiko e petishon pa bai den karentena ta nifiká i kiko esaki ta nifiká pa e hendenan ku a yega delaster tempu na Boneiru. Den e komunikado akí ta splika kiko presis e medida ta enserá.

RIVM ta duna e siguiente splikashon: Si un hende no ta malu, pero posiblemente lo por bira malu, por pone e hende akí pa un tempu definí den karentena te ora ta sigur ku e hende ei no ta malu. Den e kaso di vírùs di corona ta mantené un periodo di 14 dia.

E Tim di Maneho Insular, EBT, a hasi un petishon urgente pa ora un hende tin síntoma di malesa, pa nan skohe pa bai den karentena nan mes. Ora hende bini bèk di un área di riesgo tambe, manera por ehèmpel Hulanda Oropeo, ta pidi nan enfátikamente pa bai den karentena. Ke men: Si bo no tin síntoma di malesa, pero bo a sali di un zona di riesgo, bo mester bai den karentena. Ta importante pa e hende akí keda kas si por, i ku e ta mantené distansiamentu sosial tur momento i ku e ta apliká e medidanan severo di higiena.

Karentena ta un medida preventivo i e ta pa hende ku tabatin sigur òf probablemente kontakto ku un pashènt ku vírùs di corona. Ta importante pa hasi un distinshon entre medida ku ta konta pa un zona di riesgo kaminda e vírùs a plama na gran eskala, i un zona manera Boneiru, kaminda ainda no tin kaso di infekshon òf un isla kaminda tin djis algun kaso di infekshon.

Ta keda na kada hende pa asumí su responsabilidat. Laga nos atendé di un forma responsabel i tene kuenta ku otro ora ta trata karentena. Si bo ke mas informashon, e ora ei bo por yama e liña grátis di informashon, 0800 – 1351. Hende ku tin un preokupashon partikular, por yama durante ora di ofisina ku departamento di Salubridat Públiko, telefòn 717 2211.

VERHELDERING OMTRENT DE TERM QUARANTAINE

Er is onduidelijkheid ontstaan over de invulling van het verzoek tot quarantaine en hoe deze zich verhoudt tot onder andere de mensen die de afgelopen periode zijn aangekomen op Bonaire. Dit bericht maakt duidelijk wat deze maatregel precies inhoudt.

Quarantaine wordt door het RIVM als volgt uitgelegd: Als iemand niet ziek is, maar mogelijk ziek kan worden, kan deze persoon voor bepaalde tijd in quarantaine geplaatst worden totdat zeker is dat diegene niet ziek is. In het geval van het Coronavirus is hiervoor een periode van 14 dagen van toepassing.

Het eilandelijke beleidsteam (EBT) heeft het dringende verzoek gedaan om bij ziekteverschijnselen 14 dagen zelfquarantaine aan te houden. Ook als mensen terugkeren uit een risico gebied, zoals bijvoorbeeld Europees Nederland, wordt dit met klem verzocht. Kortom: als je geen ziekteverschijnselen hebt, maar uit een risicogebied komt, dien je in zelfquarantaine te zijn. Hierbij is het belangrijk dat de persoon thuis blijft als dat kan, ten alle tijde social distancing en de verscherpte hygiënische maatregelen toepast.

Quarantaine is een preventieve maatregel bedoeld voor mensen met een zeker of waarschijnlijk contact met een Corona patiënt. Het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen maatregelen die horen bij een risicogebied, waar sprake is van wijdverspreide transmissie van Corona, en een gebied, zoals Bonaire, waar nog geen besmetting is of een eiland waar slechts een enkele besmetting is.

Het is aan eenieder om verantwoordelijkheid te nemen. Laten wij hier op een verantwoorde en sociaal geaccepteerde manier mee omgaan. Mocht u hier nadere informatie over willen dan kunt u bellen naar de gratis informatielijn, 0800-1351. Mensen die specifieke zorgen hebben kunnen tijdens kantooruren bellen naar de Afdeling Publieke Gezondheid, tel. 717 2211