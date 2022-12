DRAC ta mira bèk un 2022 eksitoso!

Willemstad ‐ despues di un temporada 2022 eksitoso kaminda a tene dos kampionato lokal di drag

race, dia 26 di Novèmber último Drag Racing Association Curacao (DRAC) a sera ofisialmente e

temporada 2022 ku un tremendo entrega di premio ku e titulo“DRAC Awards 2022” na topaz party

Place.

Riba e anochi a premia e tòp 10 nan di e diferente kategorianan ku a keda koré durante e kampionato

di “DRAC Nationals” i tambe “King of the Streets” 2022.

Entre nan e titulo máksimo den e kampionato di “DRAC Nationals” 2022 den e kategoria di outo a bai

pa Riordan Zimmerman i David Tannelek. Den e kategoria di bròmer esaki a bai pa Jürgen Ravenstein.

Den e kampionato “King of the Street 2022” ku ta e kampionato ku ta konsistí solamente di

vehikulónan di kaya, e título máksimo a bai pa Dylan Neman, Kevin Beaumont, Rhaeven Martijn,

Gercival Cathlin i Shafari Abrahamz.

Direktiva di DRAC kier a yama danki na tur stakeholder ku di un òf otro manera a duna nan sosten na

e deporte den aña 2022, en speshal na fanátikonan ku a asistí masalmente na tur aktividat.

Ta bon pa partisipá ku direktiva ya ta trahando duru riba e temporada 2023. Den mesun rosea

direktiva kier enkurashá tur persona i/of instansha ku tin amor pa e deporte di drag race i ku lo ke

duna nan aporte na esaki pa tuma kontakto ku DRAC libramente via DRAC su pagina facebook of

instagram. DRAC ta deseá tur fanatiko, koredónan i pueblo di Kòrsou en general felis dianan di fiesta i

un prospero aña 2023.