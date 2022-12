Porfin Gobièrnu a atmití ku t’e mes ta

doño di hospital!

Awor ku e lei ‘ Landsverordening normering topinkomens Curaçao’ a keda publiká

un i tur por tuma nota ku hospital, esta tantu Stichting HNO Holding, HNO Transitie

en Exploitatie N.V. (konosí bou di e nòmber CMC) i tambe HNO Vastgoed en

Beheer N.V. ta nombrá den e listanan di fundashonnan i kompanianan di Gobièrnu.

A kaso nos ta duda ku DOK òf Refineria di Kòrsou ta di Gobièrnu i pueblo di

Kòrsou? Dikón nos ta duda esei ora ta trata di hospital si? E kontesta ta simpel, ta

pasobra

ku un insistensia furioso algun polítiko ta keda mal informá pueblo pa skonde nan

mal desishonnan di a kita trahamentu di hospital for di prof. Bob Pinedo i disidí di

kita e trahamentu di hospital for di e tereno di Amstel i mand’e pa Otrobanda! lokual

a kosta e pais aki 200 mion florin ekstra na gastu!

Awe e prueba ku CMC ta di Gobièrnu i pueblo di Kòrsou no por a keda skondí! Ta

Gobièrnu i pueblo di Kòrsou ta doño di hospital, manera ta sali na kla for di e

listanan ku ta kompaña e lei ariba meshoná.(mira e anekso).

Segun kabinete Pisas CMC ta pèrdé un mion florin pa siman

Gobièrnu no ta atendé ku e problemanan finansiero di CMC den presupuesto di pais

pa kaba. A nombrá kantidat di konsehero i konsultant, pero te ainda nos no a tende

nada di niun solushon. Cft a konsehá pa atendé ku CMC den presupuesto di pais!

Lógiko, pasobra ta responsabilidat di Gobièrnu i ademas tin yen di debe ku a buk

riba CMC, pero no ta di CMC, pero di Gobièrnu. E debenan aki ta pisa riba e

operashon di hospital CMC. Por ehèmpel e debe basá riba invershonnan den e ‘plan

pa atendé ku skuifmentu di Sehos’ pa krea espasio pa traha CMC, kompra di Colon,

Hamelbergweg, transishon di personal i sistemanan etc. E pensamentu e tempu ei

tabata pa saka e tipo di debenanan aki for di esnan ku CMC mester karga ku ne i

manda nan pa presupuesto di Gobièrnu. Gobièrnu lógikamente mester tuma nan

riba su balans i presupuestá e pago anual di e debenan pa e invershonnan aki den

presupuesto di pais. Por verifiká esaki ku eks minfin Kenneth Gijsberta.

Ta ki intenshon minfin actual Javier Silvania i/o gobièrnu tin ku CMC ku no ta atendé

e problemanan di CMC den presupuesto di pais? A ninga kontinuamente ku CMC ta

kai bou di Gobièrnu, awor e lei ‘Landsverordening normering topinkomens Curaçao’

ku minister Silvania i Parlamento mes a pasa, ta prueba ku e hospital Stichting HNO

Holding, HNO Transitie en Exploitatie N.V. (konosí bou e nòmber CMC) i tambe

HNO Vastgoed en Beheer N.V. ta kai sin mas bou di Gobièrnu.

Tòg te ainda Gobièrnu no ta atendé ku CMC komo instansha ku ta kai bou di

Gobièrnu, pero ta sigui hasi manera Gobièrnu no ta responsabel. Ta kiko Gobièrnu

ke? Pa CMC pega? Pa e por pasa e hospital pa Ulanda? Of e mando di hospital pa

Ulanda? Ta lógiko ku nos por haña nos ku un ‘aanwijzing’ pa dil ku entre otro CMC

tòg?

PIN ta úrgi Gobièrnu pa awor ku e mes a publiká, huntu ku e lei, e prueba ku CMC ta

di Gobièrnu pa atendé ku CMC na serio pa nos no mester pèrde nos hospital i pone

ku ta Hulanda mester bin maneh’e!

Konklushon: lider di PIN, Suzy Römer tin rason ku e struktura ku a krea, Gobièrnu

debidamente ta keda doño di nos hospital.