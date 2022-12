KOMUNIKADO DI PRENSA 596A/2022

28 december 2022

Derde groep Marechaussee ter versterking van de grenstoezicht

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

Op 4 februari 2021 vond ondertekening plaats van het protocol inzake de versterking van

het grenstoezicht van het Caribisch deel van het Koninkrijk, waarbij de landen versterking

aangeboden krijgen voor toezicht en controle bij de grenzen.

Grensoverschrijdend criminaliteit zoals smokkel van verdovende middelen, wapens en

mensen, mensenhandel en witwassen hebben een ondermijnend effect op onze

gemeenschap.

Daarnaast oefent de zorgelijke maatschappelijke situatie in Venezuela ook grote druk op

het grenstoezicht van de eilanden.

Het doel van dit protocol is dan ook om maatregelen te treffen ter versterking van het

grenstoezicht en anderzijds ter verbetering van de onderlinge samenwerking tussen de

diensten van de verschillende landen.

Intussen arriveerden de eerste twee groepen Marechaussee op het eiland op

respectievelijk 4 juli en 17 oktober 2022 (Persbericht 402/2022).

Dit houdt in dat de “frontlinie” voor wat betreft ons grenstoezicht (op de luchthaven als de

haven) sinds 4 juli 2022 bestaat uit collega’s van het Korps Politie Curacao en het

Koninklijke Marechaussee.

Behalve het feit dat ze zich bezig hielden met grenstoezicht, vond kennisoverdracht plaats,

wisten ze extra bijstand te verlenen aan de diverse diensten.

Deze werkzaamheden vonden plaats onder verantwoordelijkheid van de ministers van de

respectievelijke eilanden, met als doel een goed functionerend grenstoezicht te

verwezenlijken.

Evenzo hebben zij de informatie-uitwisseling versterkt, die noodzakelijk was tussen de

verschillende disciplines en ook het intensiveren van de uitvoering van de opsporingstaak

op de luchthaven en op de maritieme grens.

Gedurende de afgelopen periode hebben wij veel geïnvesteerd in het “HOI-principe”

(Handhaving, Opsporing en Intel). Het is ons gelukt om de samenwerking tussen de

diensten op beide domeinen (luchthaven / Maritiem) te intensiveren.

Op deze wijze bestrijden wij de migratiecriminaliteit op een professionele- , effeciëntereen effectievere vorm.

Voor aanstaande 9 januari verwachten wij de komst van de 3

de groep “Marechaussee” op

ons eiland. In het kader van de veiligheid van een ieder, die gebruikt maakt van onze

(lucht)havens kan meer controles worden verwacht, die uiteindelijk gaat resulteren in het

tegenhouden van transnationale georganiseerde criminaliteit waardoor i.c. Curaçao

onaantrekkelijk wordt als transitland.