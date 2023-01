Update 6. MOORD OP ANTILLIAANSE VROUW

Het onderzoek naar het overlijden van de 43-jarige vrouw in Rotterdam-Zuid is in volle gang. De 44-jarige verdachte is voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft beslist dat de man voorlopig vast blijft zitten. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag. Een 52-jarige man die ook was aangehouden is afgelopen woensdag heengezonden, maar blijft wel verdachte in het onderzoek.