Baoase Luxury Resort raises USD 50.000 as a donation to Ronald McDonald House Charities Curaçao.

What started off as the annual Crab Race organized by Baoase, turned into an astonishing afternoon in their paradise at Marie Pampoen. Every year, Baoase organizes their iconic Crab Race on the 1st of January to celebrate the year opening with Champagne and oliebollen for their beloved guests. Guests are invited to buy their favorite crab for the race, where all money raised is donated to Ronald McDonald House Charities Curaçao.

This year, the Baoase team sold almost 100 crabs, raising nearly USD 6.000 in this event that took place on their beach. Hereafter to raise additional funds, the Director of Sales & Marketing, Sue-Anne Klabér, surprised the guests by auctioning 2 nights in Beachfront Pool Suites raising an additional USD 5.000. After the winners were crowned and all guests were thanked for their contribution to RMHC and their local community, the General Manager, Thijs van der Valk, made a donation on behalf of the van der Valk family, raising the amount once more.

Moved by the generosity and the values of RMHC, a generous local family staying at Baoase made a beautiful donation which started a chain reaction with donations being made by 5 additional families staying at Baoase, to an amazing amount of USD 50.000 to Ronald McDonald House Charities Curaçao.

Baoase Luxury Resort a rekouda 50 mil dòler komo donashon pa Ronald McDonald House Charities Curaçao.

Loke a kuminsa komo e kareda di kangreu (crab race) anual di Baoase, a kaba den un atardi maknifiko aya den e paraiso na Marie Pampoen. Tur aña Baoase ta organisá e evento aki riba e prome dia di aña kaminda estimado turistanan ku ta hospedá na Baoase por disfrutá ku shampaña. Invitadonan por skohe i paga pa nan kangreu, i tur fondo rekoudá ta doná na Ronald McDonalds House Charities Curaçao.

E aña aki, empleadonan di Baoase a bende kasi 100 kangreu i a rekouda kasi 6 mil dòler na e evento ku a tuma luga riba nan playa. Pa rekouda mas fondo, e Director of Sales and Marketing, Sue-Anne Klabér, a sorpresá invitadonan ku un subasta di 2 anochi den un di nan akomodashonan mas luhoso, kaminda a logra rekouda 5 mil dòler adishonal. Despues ku a koroná e ganadorsnan, General Manager, Thijs van der Valk a hasi un donashon generoso, na nòmber di famia van der Valk.

Mové pa e generosidat i a balornan ku RMHC ta para pe, un famia ku residensia lokal a hasi un donashon signifikante ku a instigá 5 famianan ku ta hospedá na Baoase pa hasi donashon, pa alkansa e kantidat supstansial di 50 mil dòler pa Ronald McDonald House Charities Curaçao.

Baoase Luxury Resort haalt USD 50.000 op als donatie voor het Ronald McDonald House Charities Curaçao

Wat begon als de jaarlijkse Crab Race georganiseerd door Baoase, groeide uit tot een spetterende middag in hun paradijs op Marie Pampoen. Elk jaar organiseert Baoase hun iconische Crab Race op 1 januari om het begin van het nieuwe jaar te vieren met Champagne en oliebollen voor hun geliefde gasten. Gasten worden uitgenodigd om hun favoriete krab te kopen voor de race, waarbij al het ingezamelde geld wordt gedoneerd aan het Ronald McDonald House Charities Curaçao.

Dit jaar verkocht het Baoase team bijna 100 krabben, waarmee ze bijna USD 6.000 haalden tijdens dit evenement dat plaats vond op hun strand. Hierna verraste Director of Sales & Marketing Sue-Anne Klabér de gasten door 2 nachten in Beachfront Pool Suites te veilen om extra geld in te zamelen, wat nog eens USD 5.000 opleverde. Nadat de winnaars waren gekroond en alle gasten waren bedankt voor hun bijdrage aan RMHC en hun lokale gemeenschap, deed de General Manager Thijs van der Valk namens de familie van der Valk een donatie waarmee het bedrag opnieuw werd verhoogd.

Geroerd door de vrijgevigheid en de waarden van RMHC, heeft een gulle lokale familie die bij Baoase verblijft een prachtige donatie gedaan waardoor een kettingreactie werd veroorzaakt van donaties van 5 extra families die bij Baoase verbleven. Dit zorgde voor een indrukwekkend eindbedrag van USD 50.000 als donatie aan Ronald McDonald House Charities Curaçao.