Ultimo desaroyonan di COVID-19 na CMC / Laatste ontwikkelingen van COVID-19 bij CMC

Ultimo desaroyonan di COVID-19 na CMC

Willemstad 12 di Novèmber, 2020 – Último dianan a mira un oumento signifikante den pashèntnan ku ta

bin na Emergensia di CMC. Esaki ta pone un preshon èkstra riba personal di kuido pa por duna trato na

pashèntnan ku si tin emergensia. CMC ke supliká pa por fabor tuma kontakto ku bo dòkter di kas si bo tin

síntomanan di COVID-19. No bin personal na hòspital.

Na e momentunan aki CMC tin 5 pashènt ku COVID-19 hospitalisá. Pa loke ta trata empleadonan di CMC,

na e momentunan aki tin un total di 39 kaso aktivo i 21 kaso ku a rekuperá. E 60 kasonan total ta 4.4% di

CMC su okupashon di personal. Estadistikanan internashonal ta mustra ku e porsentahe di personal di

kuido den hòspital ku ta keda infektá cu COVID-19 por yega na un máksimo di 35% konforme

investigashonnan hasí pa World Health Organization (organisashon mundial di salú). CMC ta tèst tur

empleado ku tin síntoma i tur empleado ku ta riba e “contact list” pa asina minimalisá rísiko ku un persona

ta bin traha sin detektá ku e ta infektá. Tur miembro di personal di CMC ku a tèst positivo pa COVID-19

mester bai den isolashon i no ta permití pa bin traha na CMC tanten ku nan ta positivo.

Premirando un situashon ku mas oumento den kasonan di COVID-19 den hòspital, CMC a tuma pasonan

pa por sigui garantisá nivel di kuido. CMC a reforsá su tim ku personal di merka, gerensia di CMC huntu ku

GMN i Ministerio di Salubridat, Naturalesa i Medioambiente ta den palabrashon ku Ministerio di salubridat

di Hulanda pa mas enfermero, spesialista i alabes ta buskando den nos merkado lokal pa enfermeronan

general i spesialisá pa yuda duna kuido.

Laatste ontwikkelingen van COVID-19 bij CMC

Willemstad 12 november, 2020 – Gedurende de afgelopen dagen is een aanzienlijke toename geregistreerd

van het aantal patiënten dat de spoedafdeling van het CMC bezoekt. Dit legt extra druk op het

zorgpersoneel om de patiënten waarbij wél sprake is van spoed te behandelen. CMC drukt iedereen op het

hart om niet persoonlijk naar het ziekenhuis te gaan als er sprake is van COVID-19-symptomen, maar om

contact op te nemen met de huisarts.

Op dit moment zijn er 5 COVID-19-patiënten in het CMC opgenomen. Verder zijn van de CMCpersoneelsleden die besmet zijn geraakt met het virus, nu 39 gevallen actief en zijn 21 hersteld. De 60

werknemers die sinds het begin van de pandemie in totaal besmet zijn geraakt, vormen 4.4 procent van

het totale personeelsbestand van CMC. Internationale statistieken wijzen aan de hand van onderzoek van

de World Health Organization (WHO) uit dat het percentage van zorgpersoneel in een ziekenhuis dat

besmet raakt met COVID-19 op kan lopen tot een maximum van 35 procent. Bij CMC worden alle

werknemers die symptomen vertonen en alle personeelsleden die op de ‘contact list’ staan, getest om het

risico te minimaliseren dat iemand op de werkvloer verschijnt zonder dat is vastgesteld dat hij besmet is

geraakt met COVID-19. Alle CMC-personeelsleden die positief zijn getest, zitten in isolatie en mogen niet op

de werkvloer verschijnen zolang ze positief zijn.

Anticiperend op nog meer gevallen van COVID-19 in het ziekenhuis, heeft het CMC de nodige stappen

genomen om het zorgniveau te kunnen blijven garanderen. CMC heeft haar team versterkt met personeel

uit de VS, de Raad van Bestuur is samen met het ministerie van GMN in gesprek met het Nederlandse

ministerie van Gezondheid voor meer verplegers en specialisten en er wordt op de lokale markt gezocht

naar algemene verplegers en specialisten die het team nog meer kunnen versterken.