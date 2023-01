Spich Promé Minister “Apertura di Aña 2023”

Kerido Pueblo Stimá,

Nos ta spera ku e klousura di aña 2022 a bai den un forma trankil i responsabel pa kada unu di nos.

Awe nos ta para na un komienso nobo! Esta aña 2023!

Un komienso nobo ta un momento perfekto pa :

Ta agradesido; Tin un vishon klaro bo dilanti; Karga bo mes ku speransa i determinashon; Pordoná bo mes i otro nan rondo di bo.

E ta un momento pa bo ta den gran espektativa di oportunidat nobo ku e aña aki 2023 ta trese kun’é.

Gabinete Pisas II ta deseá di komparti ku boso nos vishon pa asina duna direkshon na nos nashon!

Manera ya ta konosí nos vishon ta pa hasi Kòrsou e Perla den Karibe.

Pa esaki nos tin hopi trabou tras di lomba i tambe trabou nan ku tin ku keda ehekutá pa nos logra nos ophetivonan.

Komo Gobièrnu nos ke keda informá abo paso ta huntu ku boso i pa boso nos ke sigui traha ku tur e amor, energia, kurashi, perseveransa i determinashon nesesario, pa nos por logra resultadonan positivo pa nos komunidat.

Di parti di Gobièrnu di Kòrsou nos a sera aña 2022 ku un relato pa informá nos komunidat, den un forma transparente, reflehando kiko tur loke e Gobièrnu aktual a kumpli kun’é.

Esaki ta duna abo un bista kiko a logra i unda tin ku buta èkstra enfasis, mirando e importansia sigur nos lo sigui kumpli ku esaki tur aña di nobo.

Pèrmití nos kompartí awe e prioridatnan pa ku aña 2023.

Pa ku e Ministerio di Asuntunan General ke logra pa:

Habri nos Refineria pa asina krea mas kupo di trabou i baha nos

gastunan energétiko;

Via di Kompania di Gobièrnu RDK huntu ku Gobièrnu, drecha infrastruktura dor di pone yerba artifisial riba terenonan di Soto, Victory Boys i Jong Colombia; Finalisá e negoshashonnan riba e trayekto di COHO; Palabrá ku Hulanda kon nos lo atendé ku e debenan hasí den konekshon ku COVID; I un logro hopi importante ta pa habri frontera ku Venezuela.

Pa ku e Ministerio di Desaroyo Ekonómiko ke logra pa:

Yega na un Fondo di Garantia pa logra lòs invershon na Bankonan; Rebibá ekonomia den Sentro di Suidat; Renobá Marshe Rondo pa stimulá ekonomia chikí; Kuminsá un trayekto di invershon grandi den nos sektor energétiko ku trahamentu di un planta di LNG; Upgrade nos Hafnan na Schottegat i Bullenbaai komo pilarnan fuerte di nos ekonomia; Baha preis di Koriente i Awa; Krea mas konekshon aéreo ku Kòrsou, spesífikamente ku Merka i Brazil.

Pa ku e Ministerio di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa ke logra pa:

Finalisá e lei di Medio Ambiente; Drecha nos sistema di salubridat di tal manera ku ta baha gastu i alsa

kalidat,

Upgrade e lei di Moratorio; Introdusí e funshonalidat di “Huisartsenpost” (HAP) integral pa hinter Pais; Bini ku mas “fish attracting devices” na papiamentu bui pa atraé mas Piska; Finalisá e “beheersovereenkomst” ku Selikor; Aktivá un infrastruktura di informashon, pa logra konsistensia i maneho di datos, entre e sektornan ku ta impaktá kalidat di bida kualnan ta GMN, SOAW i OWCS; Finalisá e lei di Salú Públiko; Aktivá un struktura integral pa un mihó maneho di e panorama di kuido na Kòrsou; Sigui traha pa logra un transishon den produkshon Agrario, Peska, Krio di Bestia i prosesamentu di kuminda; Desaroyá i inougurá un instituto reglamentario ku ta salbaguardiá naturalesa i medio ambiente; Fasilitá un “Research and Development Center” pa hasi investigashon den profundidat di laman; Prepará pa Kòrsou afiliá i bira miembro di un instansia international pa asina asumí un régimen reglamentario pa protekshon di medio ambiente i naturalesa; Konsientisá komunidat i stimulá i sostené inisiativanan den komunidat i partikularmente den barionan pa limpia i tene barionan limpi; Konsientisá, stimulá i sostené inisiativanan den komunidat pa planta nan mes kuminda i kome salú; Introdukshon ofisial di e lei di Bienestar di Animal; I konsientisá komunidat riba uso di responsabel di playanan, limpia i mantené playanan públiko limpi.

Pa ku e Ministerio di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Públiko ke logra pa:

Sigui traha pa desaroyá un aparato públiko moderno, aksesibel i útil, loke lo kontribuí na duna komunidat servisio optimal; Sigui traha pa modernisá e maneho di mobilidat pa di un manera mas fásil por hasi uso di e talento i kapasidat di e empleado públiko; Perfekshoná e modelo di “National Statistical System”; I tene un Senso di nos poblashon.

Pa ku e Ministerio di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano ke logra pa:

Kuminsá ehekutá e promé fase di e “Meerjaren Onderhouds Programma” pa asina sigui drecha i mantené kamindanan; Pasa dor di e MO Member State Audit Scheme (IMSAS) pa Autoridat Marítimo i tur su retonan ku esaki lo trese kuné; Sigui ku e trabounan di e Plataforma di Kambio di Klima pa Kòrsou pa evitá ku nos lo sigui perhudiká nos klima; Finalisá 850 fail di ortogamentu di tereno pa nos hendenan por sigui konstruí nan kas; Kontinuá pa duna pèrmit di konstrukshon tantu pa proyektonan grandi komo pa e hòmber chikí i klase media, i pa yega na 1500 pèrmit di konstrukshon ku konhuntamente ta un invershon ekonómiko total di 450 mion florin; Kuminsá implementá e 12 proyektonan den kuadro di e “Programma Grond en Vastgoed”(E6/E7); Kuminsá ku drechamentu i optimalisashon di e “Waterzuiveringsinstallatie” di Klein Hofje i Terra Kora; Sigui ku bendementu di kasnan di pueblo pa esnan ku ta bin na remarke; Yega na un forma di koperashon entre di Bùsnan Chikí i ABC Busbedrijf pa ku Transporte Públiko. E promé fase lo ta ruta di Barber; Establesé un stratégia cibernétiko pa ku “Cybersecurity” i “Cybermanagement”; Nombrá un outoridat ku lo ta responsabel pa henter e asuntunan sibernétiko di Kòrsou; I kuminsá traha ku Sektor Privá pa garantisá un Kòrsou resiliente sibernétikamente.

Pa ku e Ministerio di Hustisia ke logra pa:

Digitalisashon di Unit Bijzondere Wetgevingen (UBW) i maneho di evenemento nobo ku e meta pa drecha bida nokturno i atraé mas Turista; Fortifiká Brandwer i Interpol su posishon i buki di organisashon; Yega na un Sentral di Telefòn pa mèldu Violensha Doméstiko i Abuso kontra Mucha; Un maneho nobo pa Servisio di Atmishon (TO); Fortifiká frontera den estrecho koperashon ku Wardakosta; Bini ku mas programa di resosalisashon dor di “Uitvoeringsorganisatie Reclassering”; Atkerí fondonan adishonal pa “crime fonds” pa finansiá mas proyekto pa kombatí kriminalidat; Ratifiká mas tratado internashonal pa subi e visibilidat di nos Pais i atraé mas invershonista; Kumpra mas material pa asistí Kuerpo Polisial Kòrsou (KPC) den su trabounan diario manera outonan, bùs pa transportá Prezu, atkeri ekiponan sofistiká pa chekeo balístiko, imprenta di dede i tambe Chaleko Antibala; Kompletá e inkorporashon di diferente “Uitvoeringsorganisatie” i fundashon den e asina yamá “Uitvoeringsorganisatie Justitiele Zorg”.

Pa ku e Ministerio di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte ke logra pa:

E maneho pa finansiamentu di estudio lo keda adaptá; Tèrminá e estudio di maneho pa enseñansa di profeshon i fishi; Aprobá e Plan pa transformá Fundashon pa Planifikashon di Idioma i Fundashon Material pa Skol (FPI/FMS) den Instituto Nashonal di idioma; Realisá pago di dosentenan A pa B pa C; Realisá “Normjaartaak”; Realisá Instituto Nashonal pa Kultura; I sosten finansiero pa logra sistema “Curaçao Sport Data” pa kolekshon di dato riba tereno di deporte.

Pa ku e Ministerio di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar ke logra:

Un montante reservá riba presupuesto pa traha 36 kas mas i tambe traha un kas na Banda Riba pa nos grandinan; Kumpli ku tur loke tin para den e “Landspakket”; Sigui ku e maneho pa pone mas hende na trabou; Sigui prepará esnan ku ta kobra “onderstand” pa nan pa drenta mundu laboral;

Pa ku e Ministerio di Finansa ke logra pa:

Sigui drecha finansa públiko; Manda e “Landsverordening op Kansspelen” Parlamento pa aprobashon; Bini ku insentivo fiskal pa “film industry”; Modernisá e lei di Freezone; Kambia e lei di Aduana; I refinansiá e debe di Pais Kòrsou.

Manera por a skucha e Gobièrnu aktual tin hopi asuntunan pa atendé kuné ku tin mester di tur atenshon nesesario.

Traha riba bienestar di nos komunidat ta nos mishon.

Ku determinashon nos ta bai pa realisá nos vishon.

Esaki por trese kuné ku tin ora e mensahe por zona dushi den nos orea i kisas tin ora e por zona ménos dushi den nos orea.

Nelson Mandela a bisa: “If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.”

Den tur kaso e intenshon ta pa semper keda sinsero, habrí i transparente kontinuamente ku nos komunidat.

Na nos empleadonan públiko, ban sigui enfrentá huntu ku kada un di e Ministernan di Gabinete Pisas II, tur reto ku ta i por aparesé den nos kaminda.

Ta huntu nos ta logra pa por sirbi i asistí nos komunidat mihó i dignamente.

Bienestar di nos komunidat mester keda nos prioridat number unu tur momentu.

Ku Fé, speransa, motivashon, kurashi i perseveransia, i sperando ku nos Ser Supremo, den nòmber di Kristu Hesus, lo drama tur su bendishon riba nos pueblo i Gabinete Pisas II, nos ta ban huntu pa logra tur e meta i prioridatnan aki.

Mi pueblo stimá, na nòmber di Gobièrnu di Kòrsou, nos ke deseá kada suidadano ku ta forma parti di nos komunidat un aña yená ku hopi amor berdadero i sinsero, pas i trankilidat.

Sigui tene pasenshi i Fè, nos lo logra!

Gabinete Pisas II ta ketu bai “steady, going strongly and determined!

Semper ku e meta pa sigui traha i hiba un Gobernashon di Pueblo, pa Pueblo i huntu ku Pueblo di Kòrsou.

Sí, e ta Pueblo su Bùrt!

Un felis Aña 2023.