DIPUTADO JAMES KROON TA TENE ASOTEKO NA LIÑA / GEDEPUTEERDE JAMES KROON HOUDT ASOTEKO AAN HET LIJNTJE

DIPUTADO JAMES KROON TA TENE ASOTEKO NA LIÑA

ASOTEKO ta e AS osashon pa O torgamentu di TE reno di erpacht sin KO rupshon. ASOTEKO a hiba un kaso kontra gobièrnu di Boneiru pa wak si via Korte por yega na un solushon pa e problema di Otorgamentu di Tereno na Boneiru (pero asta na Kòrsou tambe, pasobra un desishon di Korte ketu bai ta konta pa tur 6 isla Antiano). Meta di e kaso ta pa tur hende por haña un tereno di erfpacht pa tiki sèn y dentro di 6 luna pa nan por traha nan propio kas riba dje.

Gobièrnu a defroudá entre un te dos mil persona ku a pidi un tereno pa mas ku binti aña kaba. Ounke dip. James Kroon en bèrdat a purba di yega na un akuerdo amikal ku ASOTEKO pa solushoná e problema aki, awor e mes tambe a kuminsá bira y tene ASOTEKO na liña.

Nos a sinta na mesa ku dip. Kroon dos biaha. Durante nos reunionnan, el a aktuá di buena fe. Teksto di un akuerdo a keda akordá. Bo por hañ’é aki: https://www.arcocarib.com/assets/uploads/court_cases/ASOTEKO_Tekst_Schikking_tweede_versie.pdf Esaki ta un bon akuerdo ku nos por rekomendá.

Pero te aya el a keda, es desir un teksto ku NO a ser akordá pa Bestuurscollege. Pues un promesa sin forsa legal. ASOTEKO, ni tur e miles di hende defroudá, no por hasi NADA ku esei.

Ta p’esei nos no ta kere mas ku e gobièrnu aktual ta serio pa yega na un akuerdo. Ta posibel ku ta MPB ta stroba pa e akuerdo keda firmá. Y kisas dip. Kroon ta sinsero. Ta posibel. Nos no sa. Nos sa solamente ku nos a enkontrá draimentu. Y esei kasi semper kier men, ku gobièrnu no kier, pero nan no ta bisa bo dikon nò. Nan ta djis tene bo na liña.

Si ta MPB ta esun ku ta stroba un bon resultado den e asuntu aki, e ora ei dip. Kroon (es desir UPB) tin ku bula gobièrnu AWOR. Si e no ta hasi esei, nos di ASOTEKO no por tum’é na serio mas. Pasobra el a negoshá ku ASOTEKO y el a bisa ku e ta di akuerdo ku e teksto di e akuerdo (wak e link). Ta bèrdat ku gobièrnu a bisa ku nan kier bolbe sinta na mesa pa kambia algun kos chikitu. Nos a kontestá ku nos ta dispuesto pa papia, pero despues nos no a tende nada mas.

Tur e biramentu aki ya a kousa ku Korte a dikta fayo kaba (7 di dezèmber 2022), miéntras ku tabata intenshon pa yega na un akuerdo amikal promé ku Korte lo a dikta fayo. Korte no a komprondé e situashon bon y a dikta kontra di ASOTEKO. Esei no ta problema, pasobra ASOTEKO lo apelá e kaso. Lesa e veredikto aki: https://www.arcocarib.com/assets/uploads/court_cases/ASOTEKO_Vonnis_Civiele_Zaak.pdf

ASOTEKO no por akseptá e tenementu na liña aki mas. Nos a informá dip. Kroon ku nos ta sinti nos mes liber awor pa papia ku otro partidonan pa wak si nan ta dispuesto pa firma e akuerdo amikal. Es desir, ku nan lo primintí por eskrito ku nan lo aprobá e akuerdo manera e ta awor, si nan ta gana elekshon. Mihó nos haña un akuerdo asina ku oposishon, ku nada di parti di UPB/MPB. Tin un salida pa Dip. Kroon, si ta MPB ku ta stroba kos. Y esei ta pa e bula gobièrnu awor y pa UPB (komo partido) firma e akuerdo amikal ku nos a akordá kaba.

Boneiru, 2 di yanüari 2023,

Na nòmber di ASOTEKO,

abog. M. Bijkerk

