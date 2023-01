“There’s no such thing as a glass ceiling for women, it’s just a thick layer of men.”

Tin lider i tin lider.

Na okashon di nombramentu di un di nos pilarnan komo Doctor Honories Causa, ami komo lider polítiko di Partido Nashonal di Pueblo, tin e honor di dirigí algun palabra na Señora Maria Liberia Peters.

Señora Maria Liberia Peters ta un figura ku a influensiá polítika lokal i regional den un forma impreshonante. Maria a lanta den un famia humilde i a skohe pa un profeshon ku bo mester tin vokashon pa bo hasié. El a skohe pa un karera polítiko den un partido demokrata kristian, pero mas ku tur kos, a keda un hende di pueblo ku semper a biba den pueblo.

Papia di señora Liberia Peters ta algu sumamente interesante, pasó señora Liberia Peters a tuma desishonnan difísil den épokanan difísil i tòg logra hopi éksito. Komo maestra di skol preparatorio pa bira inspektor di enseñansa di Antia Ulandes, no ta algu fásil. Komo hende muhé di koló, disidí pa drenta un partido polítiko den añanan 70, no tabata un desishon fásil. Haña un grupo den e partido, esta partido Nashonal Uni dje tempu ei, ku ta kere fiel den bo, di moda ku nan ta yuda bo pa bo bira : diputado, miembro di konseho insular di Kòrsou, minister, miembro di Parlamento di Antia i kulminá bo karera komo lider máksimo di Antia, ta algu atmirabel!

No ta pòrnada señora Maria Liberia Peters su nòmber ta sali komo number 15, den e lista di e 46 hende muhénan ku influensia na poder, den e artíkulo di “Women Prime Ministers and Presidents: 20th Century”. Tras di dje a sigui nòmbernan manera Corazon Aquino di Philipinas na number 16, Benazir Bhutto di Pakistan na number 17 i Kim Cambell di Canada komo number 27. Eugenia Charles, un di e lider femeninonan di mas influyente ku Karibe a konosé, ta rekonosé e karisma i liderazgo di señora Liberia Peters, komo e puntonan mas fuerte ku e tin i ku a hasi’é lider di Antia.

Señora Maria Liberia Peters ta un eminensia, ku na mi pareser, ta keda rekonosé mas den eksterior i region, ku den nos propio pais. Ta pa e motibunan aki, nos di Partido Nashonal di Pueblo en general i ami komo lider polítiko, ta sumamente orguyoso di e echo, ku Universidat di Kòrsou Moises Frumencio Da Costa Gomez a honra señora Maria Liberia Peters ku e título di Doctor Honories Causa.

Nos por yamé kua nòmber ku ta : Maria, Shon Iya, yùfrou Maria, señora Liberia Peters, pero un kos ku nos tur mester rekonosé ta, ku e señora akí a destaká den :

Su bida matrimonial,

Deporte,

Edukashon,

Desaroyo sosial,

Desaroyo di hende muhé di kolo,

Desaroyo di bario,

Polítika lokal i internashonal.

Pero mas ku tur kos Maria Liberia Peters a destaká komo un embahadora di nos pais i komo un lider rekonosé pa e region aki komo un di e muhénan mas influyente den e region aki.

Pabien señora Maria Liberia Peters, pabien na UoC ku boso Doctor Honories Causa i pabien Kòrsou ku un yu di tera mas ku ta destaká.

Ruthmilda Larmonie-Cecilia

Lider di Partido Nashonal di Pueblo