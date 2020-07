Reconoce un yiu NO ta nifica cu e tata ta haya ouderlijk gezag

Oranjestad, ARUBA. Reconoce un yiu y tin e autoridad como mayor (ouderlijk gezag) di e yiu ta dos aspecto huridico diferente. Den e comunicado aki nos lo splica comunidad cu ora un tata reconoce un yiu , esaki no ta nifica cu automaticamente e lo tin autoridad paternal (ouderlijk gezag) como tata. Na prome lugar ta importante pa subraya cu un tata por reconoce su yiu si e mama permiti e y si cumpli cu e condicionnan prescribi den art 1:204 BWA. Segun art 1:203 inciso 1 BWA, e mucha ta wordo reconoci door di un acta di nacimento compila door di e ambtenaar di burgerlijke stand. Na Aruba e reconocimento tin validez desde e momento cu e akta wordo traha. Na otro paisnan rond di mundo esaki por diferencia. Por ehempel e validez di reconocemento lo por tin efecto retroactivo desde e nacimento di e mucha. Loke nos kier pone enfasis riba dje ta cu reconocimento di un yiu no ta nifica cu automaticamente bo lo tin autoridad como mayor.

Den e scenario cu e tata ta casa cu e mama na momento di nacimento di e yiu, esaki lo nifica cu ambos tin ouderlijk gezag. Den caso di un divorcio, segun nos leynan actual ambos mayor lo mester ta di acuerdo cu continuacion di e gezag. Esaki den principio ta wordo considera conflictivo cu art. 6 jo. 8 di Tratado Europeo di Derechonan Humano. Segun corte di casacion e tata tin derecho di haya gezag sin cu e ta depende di e consentimento di e mama y sin cu e peticion lo mester sosode hunto. Loke ta esencial akinan ta, cu e ta na bienestar di e mucha pa e gezag continua despues di divorcio. Solamente den casonan di excepcion, por ehempel si acaso e comunicacion entre e mayornan ta deficiente cu efecto negativo pa e mucha, e ‘gezamenlijk gezag’ lo por wordo nenga. Den e version nobo di nos Codigo Civil si ta tene cuenta cu esaki y e gezag lo continua automaticamente despues di divorcio.

Awor e pregunta ta, con e ta posibel pa tatanan cu no ta casa cu e mama di nan yiu logra haya autoridad paternal? Den principio e ta posibel via dos manera. E prome manera ta segun art. 1:252 inciso 1 di nos Codigo Civil. Via corte bo por pidi e formulario pa gezamenlijk gezag. E esencia di e procedura aki ta cu ambos mayor basa riba un punto di bista mutuo ta dicidi pa comparti e gezag di nan yiu of yiunan. Ambos mayor lo mester yena e formulario y colecta tur e documentonan cu ta wordo pidi door di corte. Unabes cu tur cos ta den ordo e verklaring di gezamenlijk gezag lo wordo otorga y esaki na su turno lo wordo inscribi den registro publico conforme art. 1: 244 BWA.

Den un scenario cu no tin un deseo mutuo pa comparti gezag di yiu of yiunan di parti e mama, ta existi e posibilidad ainda cu e tata por entama un caso pa exigi autoridad paternal. Basa riba art. 1:253c BWA tata cu nunca tawatin ouderlijk gezag di su yiu of yiunan por hasi un peticion na hues pa por haya esaki. Mayoria di biaha e gezag aki lo por wordo otorga na e tata. Pero logicamente tin un excepcion. E gezag lo por wordo nenga den caso cu e no ta na bienestar di e mucha pa ambos mayor tin e autoridad riba dje. Un ehempel por ta si tin friccion pisa of comunicacion ta hopi deteriora entre e mayornan di e mucha.

Tienda di Ley kier enfatisa cu a trata mas tanto posibel na splica e terminologianan aki den Papiamento pero no tur biaha tin palabranan huridico exacto cu por wordo uza. Ta spera cu por a informa e lector un poco tocante e topico aki. Si bo persona tin pregunta of ta desea asistencia huridico por tuma contacto cu nos via nos facebook page of nos e-mail: plataformahobennanprofesional@gmail.com.

Scirbi pa studiantenan di ley:

Gerick Croes LL.B. , BEc

Minorca Martis LL.B.