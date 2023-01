Kustwacht Caribisch Gebied Fuikdag 2023

Abase di e medidanan, no ta permití benta di alkohol durante Fuikdag, no ta duna pèrmit pa músika públiko riba vlὸt of pódium, tur boto ku ta partisipá na e evento aparte di nan ‘scheepdocumenten’, mester tin sufisiente vèst di salbabida abordo, esaki konforme e kantidat permití di pasahero abordo, además artefaktonan apropiá di señal i flùit mester ta na bordo. Lo tin kòntròl riba tur e rekistonan akí di boto dor di Haven en Veiligheid Inspectie i Wardakosta. Ademas Servisio di Bombero ta efektúa kontrὸl pa loke ta sendementu di kandela abordo pa preparashon di BBQ. Despues di 5’ or di atardi no ta permití pa sigui toka muzik i despues di 5’ or di atardi lo bai tin kòntrolnan na bahianan pa evita aglomerashonnan na playa.