Resultado di kampaña “Benta di Monumento”

Willemstad- Den luna di novèmber Fundashon Kas Popular (FKP) a lansa e kampaña “Benta

di Monumento” kaminda a pone 6 monumento ku pa algun tempu ta pará bashí na benta por

medio di un benta públiko.

Interesadonan por a hasi un bit te ku 15 di desèmber 2022. Dia 16 di desèmber último den

presensia di notario HU-A-NG a habri e diferente bitnan for di kual notario a traha un

prosèsverbal di e totalidat.

Pa ku e 6 monumentonan 25 persona a hasi un total di 36 bit. Riba kada monumento tin 1 òf

mas bit ku a keda hasí. Di e personanan ku tin e bit di mas haltu pa kada monumento a keda

determiná ku nan tin un identifikashon i un deklarashon di garantia lokual ta hasi e bit bálido.

E monumentonan lo wòrdu bendí na 6 diferente persona. Tur e personanan ku a hasi un bit a

wòrdu informá riba 5 di yanüari 2023 di e resultado di nan bit. En konekshon ku privasidat lo

no publiká e nòmber di e personanan ku a hasi un bit.

E montante mínimo total ku FKP a stipulá pa risibí pa e 6 monumentonan tabata Naf.

1.044.000. E montante total ku bitnan a alkansá entre e 6 monumentonan ta Naf. 1.426.000.

Atentamente

Gerensia di Fundashon Kas Popular

Resultaat campagne “Monumenten Verkoop”

Willemstad- Fundashon Kas Popular (FKP) heeft 6 leegstaande monumenten in openbare

verkoop gebracht. Belangstellenden konden tot en met 15 december 2022 een bod doen.

Vervolgens zijn de biedingen op 16 december in aanwezigheid van notariskantoor Hu-A-Ng

geopend. De notaris heeft hiervan een proces verbaal opgemaakt.

Op de 6 monumenten zijn door 25 personen in totaal 36 biedingen gedaan. Op elk monument

zijn 1 of meer biedingen gedaan en van de personen met het hoogste bod per monument is

vastgesteld dat zij een identificatie en garantieverklaring hebben bijgevoegd. Zij hebben

daarmee een geldig bod uitgebracht. De monumenten zullen verkocht worden aan 6

verschillende personen. Alle personen die een bod hebben gedaan zullen op 22 december

geïnformeerd worden of zij een winnend bod gedaan hebben of niet. In verband met de

vereisten van privacy worden de namen van personen die een bod heb gedaan niet openbaar

gemaakt.

Het bedrag waarvoor minimaal geboden moest worden bedroeg voor alle 6 monumenten

tesamen Naf 1.044.000. Het totale bedrag dat geboden is door de personen met het hoogste

bod bedroeg Naf 1.426.000.

Hoogachtend

Raad van Bestuur Fundashon Kas Popular