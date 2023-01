NOS TA HOPI KONTENTU KU E KONTESTA DI MINISTER COOPER I OUNKE E TA HAร‘A KU DISPARATE A WORDU PUBLIKA, NOS DI KIKO TA PASANDO TA APRESIA BO REAKSHON. SI E TITULO DI E ITEM A LAGA MINISTER COOPER SINTI’E OFENDI, ESEI NO TABATA E INTESHON I PUBLIKAMENTE NOS DISKULPA.

Tambe nos ta bon na altura ku kontratistanan no ta trahando fin di aรฑa, esei tur hende ku dos plaka di sinti sa. Tambe manera algun persona a komentรก ku kon ta hasi drecha un kaminda ku asvalt si awa ta kai?

A remarka e parti di asvalt pa motibu ku a raspa of kita asvalt for di un otro karetera i bin pone den Granaatappelweg sabiendo ku e kaya aki ta unu ku tin hopi trafikashon di vehikulo i e asvalt kitรก for di un otro sitio bin pone na Granaatappelweg no tabata e solushon mas ideal. I e manera ku a pone e asvalt sin ku a hasi un reparashon riba e kaminda ta kousa di tur e problema. E kaminda tin un inklinashon di algun grado di un asera pa otro kemen e kaminda no ta nivelรก, pesei e awa ta para un banda di kaminda so. Dia ku a bin drecha e kaminda no a tene kuenta ku esaki i rason Minister Cooper, ku tin un habitante den e kaya aki ku a sera (dempel) un rooi ku por a yuda aliviรก e pasashi di awa. No ta bai remarkรก di kua famia e habitante aki ta. I sigur ta ku e habitante aki a dempel e rooi aki intenshonalmente ya pa mas ku 6 aรฑa. Awor ta e habitantenan ku ta sufri mester kue moekel ku beitu i bai basha e muraya abou?

Un ta trabou di Gobiernu esaki ta? Si habitantenan mes hasi esaki sigur tur lo kai sera i e muraya lo wordu lantรก bรจk. E habitantenan no ta habri aรฑa papiando disparate ta varios aรฑa kaba ta roga i bati na porta di diferente Gobiernu pa solushon konkreto i no ta jaag ta jaag riba ningรบn Minister, menos riba Minister Cooper.

For di Minister Zita Jesus Leito e problema aki a intensivรก i a reklamรก Zita tambe. Sรฒri ku ta Minister Cooper ta na mando di VVRP aworaki.

No ta pretendรฉ di trese notisia, ta un realidat ku tin problema ku demasiado kayanan riba nos isla Kรฒrsou. Mayoria medio di komunikashon a relatรก riba Granaatappelweg i otro kayanan. Awor ku a djis bisa ku Minister no tin alma ni kurason pa pueblo a bira ku ta fechoriaย ta bezig kune. Sรฒri pa e ekspreshon pero nos a logra un komentario di Minister pa ku e kaya aki. I Minister e kaya aki no mester di hinter un team di kontratista pa djis un truk di greis i un loader pa plama e greis. Mi sa ku podise e remarke aki tambe lo no kai den bon tera (e truk i e loader) solamnete e habitantenan mester di un solushon temporal di greis pa evita e awa ku ta keda para yena ku sangura. Ya kaba ta birando 3 luna ku no ta mas ku e awa ta para den e kaya aki. Pasรณ tambe un pos a wordu kobรก pa chupa e awa. Kon un pos ku e tera rรฒnt di e pos ta asina saturรก por chupa awa? Ta manera no a koba e pos ningรบn momentu so. E awa ta keda para tรฒg.

Nos ta terminรก asina’ki, Minister Cooper nos sa ku bo ta yuda diferente kaminda ku agilisashon di diferente pรจrmit i รฒf otro projektonan, un aplouso pa esaki.

Si e artikulo anterior a molestia Sr. Minister nos diskulpa publikamente, pero no ta kita si ku ta habitantenan mes mester bai yena buraku of basha muraya abou pa e awa bai rooi. Ta un trabou di gobiernu i e situashon aki mester wordu resolvรฉ.

KONTESTA DI MINISTER COOPER RIBA NOS DI KIKO TA PASANDO A PUBLIKA KU E TEMA : MINISTER KU NO TIN NI ALMA NI KURASON PA SU PUEBLO……

Boso ta habri anja papiando disparate. Si ta asina aki boso ta pretende di trese news, ami lo no partisipรก den boso fechoria. E biaha aki so mi ta reakahonรก.

Ma splika 1000 biaha lokual ku ta pasando aworaki i tambe na Granatappelweg. Dominguito.

Aworaki uniko planta di asfalt na Korsou ta den manteshon i tur kontrstista tin vakantie. Pues no por hasi net net nada. Den e kuadro aki ma pidi tur hende pa kore ku koutela riba nos kareteranan e dianan aki te ora nos por yuda bek. Trouwens ma bisa tambe por yena burakunan ku tera tanten door di habitantenan. Pasobra ami no tin kontratistannan aktualmente den december i mitar di yanuari.

Pa loke ta Granatappelweg.

Hende nan a sera rooinan ku tin ku pasa e awa den nan kurรก i stroba e awa di bai direkshon di koraallspecht. Awor si. E parti nan ei enberdat ta prive terreinen. Pero si tur habitante ku tin e rooinan ei den nan kurรก kuenan sera, pasobra ta nan tereno propio, bisa mi di unda e awa tin ku yega koraalspecht ? Ta boso mes a krea un zwembad natural ku e kaya. Pues si nos ke solushona e problema, tur habitante kamubda e rooi den nan kura mester pasa, mester permiti esaki. Si no ta bira sumamente difisil pa solushonรก e problema de granatappelweg.