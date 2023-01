VVRP i FKP ta redusí hür pa habitantenan penshoná

Willemstad- Kòrsou tin di haber ku subidanan di preis konsiderabel. Kompará ku un aña

anterior, e inflashon tabata 6,7 % na òktober 2022. E gobièrnu di Pais Kòrsou a disidí

entretantu pa subi suèldo mínimo entrante 1 di yanüari, pa kompensá un parti di e

subidanan di preis ku esei. Sin embargo, no a yuda penshonadonan ku esei, miéntras ku

hustamente pa e grupo akí ta konta ku e inflashon ta hasi nan situashon finansiero

ainda mas difísil ku e tabata kaba.

P’e motibu ei Minister di VVRP, Señor Ing. Charles Cooper i Fundashon Kas Popular a

disidí pa duna e hürdónan penshoná di un bibienda sosial, un deskuento temporal. Ta

trata aki di tantu bibiendanan di Gobièrnu komo bibiendanan sosial di FKP. E rebaho ta

destiná pa personanan ku ta risibí un kompensashon di AOV. Durante seis luna FKP lo

baha e hür neto (esaki ta e hür despues ku deskontá posibel supsidio di hür) ku 10%.

E deskuento ta wòrdu apliká pa e periodo for di 1 di yanüari 2023 te ku 30 di yüni 2023.

Entrante 1 di yüli 2023 e tarifanan di 2022 ta na vigor atrobe.

E pago di hür mensual dor di e hürdónan (direktamente òf via SVB) lo no kambia. Sin

embargo, na final di e periodo ei, FKP lo paga bèk 10% di e hür neto ku durante e 6

lunanan ei a wòrdu pagá. Pago ta tuma lugá riba kuenta di banko di e hürdó. Hürdónan

penshoná ku no tin kuenta di banko, mester mèldu na kaha di FKP na yüli 2023. Pago

bèk ta tuma lugá despues ku deskontá e rebaho ku posibel atrasonan di pago.

No por derivá ningun klase di derecho for di e desishon akí pa temporalmente redusí hür

di hürdónan penshoná ku un kompensashon di AOV.

Ku e desishon akí FKP i Minister di VVRP ta spera di por duna hürdónan penshoná di

bibiendanan sosial temporalmente un poko alivio finansiero.

Gerensia Fundashon Kas Popular

9 di yanüari 2023

VVRP en FKP verlagen tijdelijk de huur voor gepensioneerde bewoners van sociale woningen

Willemstad- Curaçao heeft te maken met aanzienlijke prijsstijgingen. De inflatie bedroeg in

oktober 2022 6,7% vergeleken met een jaar eerder. De regering van Land Curaçao heeft

inmiddels besloten om per 1 januari het minimumloon te verhogen om daarmee een deel van

de prijsstijgingen te compenseren. Echter zijn gepensioneerden daar niet mee geholpen,

terwijl juist voor deze groep geldt dat de inflatie hun financiële situatie nog moeilijker maakt

dan die al was.

De Minister van VVRP, de heer Ing. Charles Cooper en Fundashon Kas Popular hebben daarom

besloten een tijdelijke korting te geven aan de gepensioneerde huurders van een sociale

woning. Het gaat hier om zowel landswoningen als sociale woningen van FKP. De korting is

bedoeld voor personen die een AOV uitkering ontvangen. Voor de duur van zes maanden zal

FKP de netto huur (dat is de huur na aftrek van eventuele huursubsidie) verlagen met 10%.

De korting wordt toegepast voor de periode vanaf 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.

Vanaf 1 juli 2023 gelden dan weer de tarieven van 2022.

De maandelijkse huurbetaling door de huurders (rechtstreeks of via SVB) zal onveranderd

blijven. Echter FKP zal 10% van de netto huur die gedurende die 6 maanden is betaald,

terugbetalen na afloop van die periode. Betaling vindt plaats op de bankrekening van de

huurder. Gepensioneerde huurders zonder bankrekening dienen zich in juli 2023 te melden

bij de kassa van FKP. Terugbetaling vindt plaats na verrekening van de korting met eventuele

betalingsachterstanden.

FKP en de Minister van VVRP hopen met dit besluit tijdelijk enige financiële verlichting te

geven aan de gepensioneerde huurders van sociale woningen.

Raad van Bestuur Fundashon Kas Popular

9 januari 2023