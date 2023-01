Atenshon pa bario Swaen na Kòrsou

Aandacht voor Curaçaose wijk Swaen

Tirzah Z. B. Libert presenteerde onlangs haar boek ‘The Vision for Swaen Village from Ruins to Richness’ bij de vestiging van de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad, te Scharloo. In haar boek besteedt de auteur aandacht aan de Curaçaose wijk Swaen, om daar drie ruïnes te redden en restaureren. Libert heeft gedurende haar jeugd zelf in Swaen gewoond en ervaart nog steeds een emotionele connectie met de wijk.