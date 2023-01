Minister Shalten Hato DESISHON DI WES ENKUANTO ”INBEWARINGSTELLING” DI INDOKUMENTADO

Ingevolge paragraaf 10.5 van de HIG dient de inbewaringstelling redelijkerwijs niet langer te duren dan de tijd die nodig is om de vreemdeling daadwerkelijk te verwijderen. Het uitgangspunt in de HIG en bestendige jurisprudentie is dat wanneer na zes maanden nog geen verwijdering heeft plaatsgevonden, in beginsel wordt aangenomen dat geen zicht op verwijdering bestaat en dat de bewaring dan dient te worden opgeheven.