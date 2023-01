MINISTERIO KONSERNÍ TRÁFIKO, TRANSPORTE I PLANIFIKASHON URBANO KÒRSOU TA BIRA MIEMBRO DI ‘GLOBAL FORUM ON CYBER EXPERTISE’

Willemstad – Resientemente, Minister Charles Cooper a risibí e grato notifikashon ku Kòrsou, despues di e prosedura interno, a wòrdá aseptá pa bira miembro di ‘Global Forum on Cyber Expertise’ (GFCE). GFCE ta un komunidat kual ta konsistí di diferente ‘stakeholder’ i mas ku 170 miembro i partner for di tur region di mundu, ku su meta ta pa fortifiká kapasidat i ekspertisio sibernétiko mundialmente.

Riba 16 di desèmber 2022, Minister Cooper ku sosten di Promé Minister Pisas a suministrá un aplikashon na GFCE pa Kòrsou por a bira miembro di e foro aki. Awor esaki ta keda aprobá.

GFCE ta traha pa sigurá un mundu digital ku ta habri, pornada, pasifiko i sigur. GFCE ta perkurá pa hasi esaki atraves di su plataforma internashonal di kolaborashon. E plataforma global aki ta konsistí di entre otro gobièrnunan, organisashonnan internashonal, organisashonnan priva, komunidat tékniko i akadémikonan. GFCE ta traha riba kapasidat sibernétiko global den diferente forma, entre otro atraves di ‘GFCE Work Groups’, ‘Cybil Knowledge Portal’, ‘the Clearing House function’, ‘the Global CCB Research Agenda’, i inisiativanan práktiko di GFCE.

Dentro di poko, Kòrsou lo hiba un kombersashon ku GFCE pa analisá kua ta e gruponan di trabou aktual di GFCE ku Kòrsou lo por partisipá aktivamente den dje pa fortifiká nos esfuersonan sibernétiko. E gruponan di trabou ta:

● Working Group A Cyber Security Policy and Strategy

○ Task Force 1: Strategies and Assessments

○ Task Force 2: CBMs, Norms, Implementation and Cyber Diplomacy

● Working Group B CIM and CIIP

○ Task Force 1: Cyber Incident Management

○ Task Force 2: Critical Information Infrastructure Protection

● Working Group C Cybercrime

● Working Group D Cyber Security Culture & Skills

● Working Group E Cyber Security Standards

Minister Cooper lo ta punto di kordinashon polítiko pa Kòrsou pa GFCE, i e personan di kordinashon lokal lo ta Sr. Dwigno Puriel, Sra. Elgeline Martis, i Sra. Islelly Pikerie.

Miembronan di GFCE: African Union, AFRIPOL, Argentina, AT&T, AUDA-NEPAD, Australia, Austria, BAE Systems Digital Intelligence, Bangladesh, Belgium, Benin, Bhutan, Botswana, Cameroon, Canada, Capgemini, Chile, Cisco Systems, Commonwealth Telecommunications Organisation (CTO), Council of Europe, Standard Chartered Bank, Côte d’Ivoire, Czech Republic, Deloitte, DAI,Dominica, Dominican Republic, Economic Community of Central African States (ECCAS), Economic Community of West African States (ECOWAS), ESET, Estonia

Ethiopia, European Union, Europol, Finland, France, FS-ISAC, Gabon, Germany, Ghana

Guatemala, Hewlett Packard, Huawei, Hungary, International Association of Prosecutors (IAP), IBM, International Chamber of Commerce (ICC), India, International Telecommunication Union (ITU), INTERPOL, Israel, Japan, Kenya, KPMG, Latvia, Lesotho, Liberia, Luxembourg, Malaysia, Mandiant, Mauritius, Mexico, Microsoft, Morocco, Mozambique, New Zealand, Nigeria, North Macedonia, Norway, NRD Cyber Security, Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), Organization of American States (OAS), Palo Alto Networks, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Republic of Korea, Romania, Republic of the Congo, Rwanda, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Singapore, Spain, Somalia, Suriname, Sweden, Switzerland, Symantec, Tanzania, Telstra, Thailand, The Gambia, The Netherlands, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Kingdom, United States of America, Vietnam, Vodafone, World Bank, Linked-in, and Twitter.