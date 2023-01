Notisia di polis di djabièrnè 13 di yanüari te ku djaluna 16 di yanüari 2023 / Politieberichten van vrijdag 13 januari tot en met maandag 16 januari 2023

Notisia di polis di djabièrnè 13 di yanüari te ku djaluna 16 di yanüari 2023

Aksidente entre outo i skuter

Riba djaluna 16 di yanüari den oranan di mainta un aksidente entre un outo i un skuter a tuma lugá na e krusada di Bulevar Miguel Pourier i Kaya Papaya, na altura di e parada di bùs. E outo tabata kore den direkshon di Playa riba Bulevar Miguel Pourier i e skuter tabata bini for di Kaya Papaya. Shofùr di e skuter no a mira e outo i a kore dal den banda di pasahero di e outo. Ambulans a transportá shofùr di e skuter pa hòspital pa tratamentu médiko.

A haña kurpa sin bida den kas

Riba djaluna 16 di yanüari sentral di polis a risibí notifikashon ku a haña un kurpa sin bida den un kas situá na Kaya Kobalt. Dòkter ku a presentá na e sitio a konstatá morto natural. Ta trata di un hòmber di inisial B.Mc.C nasé riba 15 febrüari 1954.

Ladronisia di vários plachi di number

Riba djadumingu 15 di yanüari a drenta keho di ladronisia di dos plachi di number numerá B-964. E outo tabata stashoná riba un sitio di stashoná outo na Kaya Libertador Simon Bolivar. Algun ratu despues a drenta keho ku deskonosínan a bai ku dos plachi di number di algun outo ku tabata stashoná riba un sitio di stashoná outo di un kompania den Kaya Grandi. Ta trata aki di e plachinan di number B-1544 i B-8423.

Den oranan di atardi a drenta keho di ladronisia di un plachi di number mas numerá V-7049 di un pikòp ku tabata stashoná na un kompleho di apartamentu situá na Kaya Nikiboko Sùit.

Deskonosínan a bai ku e plachinan di number menshoná entre djasabra 14 di yanüari i djadumingu 15 di yanüari. Ta investigando e kasonan.

Detenshon pa ladronisia

Riba djasabra 14 di yanüari den oranan di anochi a detené un hòmber di inisial J.G.B. di 51 aña di edat pa ladronisia. Esaki despues ku a drenta notifikashon di ladronisia riba e mesun anochi den dos kas na Lagun Hill. For di un kas a bai ku un skuter i na un otro kas a gara tres hòmber na momentu ku nan tabata tratando na bai ku un katròl pa warda slan, un stòfzùiger pretu ku bèrdè, un kaha di hèrmènt koló shinishi skur, un kaha di hèrmènt koló shinishi i un skèr di kòrta mata. Den un mondi den serkania a bin topa ku e skuter i algun otro kos menshoná. E otro dos hòmbernan a logra hui. Ta investigando e kaso.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 13 januari tot en met maandag 16 januari 2023

Aanrijding tussen auto en scooter

In de ochtenduren op maandag 16 januari vond een aanrijding tussen een auto en een scooter plaats op de kruising van de Bulevar Miguel Pourier en de Kaya Papaya, ter hoogte van de bushalte. De auto reed richting Playa op de Bulevar Miguel Pourier en de scooter kwam vanuit de Kaya Papaya. De bestuurder van de scooter zag de auto niet en reed tegen de passagierskant van de auto. De ambulance heeft de bestuurder van de scooter naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Overleden persoon aangetroffen

Op maandag 16 januari kreeg de politiecentrale melding over een persoon in een woning aan de Kaya Kobalt die geen teken van leven gaf. De schouwarts die ter plekke kwam constateerde de natuurlijke dood. Het betreft een man met initialen B.Mc.C. geboren op 15 februari 1954 in de Verenigde Staten.

Diefstal verschillende kentekenplaten

Op zondag 15 januari werd aangifte gedaan van diefstal van twee kentekenplaten genummerd B-964. De auto stond geparkeerd op een parkeerplaats aan de Kaya Libertador Simon Bolivar.

Iets later werd aangifte gedaan van nog twee gestolen kentekenplaten vanaf auto’s die op een parkeerplaats van een bedrijf aan de Kaya Grandi geparkeerd stonden. Het betreft de kentekennummers B-1544 en B-8423.

In de middaguren werd aangifte gedaan van diefstal van nog een kentekenplaat genummerd V-7049 van een pick-up die bij een appartementencomplex aan de Kaya Nikiboko Zuid geparkeerd stond.

Alle genoemde kentekenplaten zijn tussen zaterdag 14 januari en zondag 15 januari door onbekenden meegenomen. De zaken worden onderzocht.

Aanhouding tijdens diefstal

In de nachtelijke uren op zaterdag 14 januari werd een 51-jarige man met initialen J.G.B. aangehouden wegens diefstal. Dit na een melding van diefstal bij twee woningen in Lagun Hill in dezelfde nacht. Bij een woning werd een scooter meegenomen en bij een andere woning werden drie mannen op heterdaad betrapt toen ze bezig waren met het meenemen van onder andere een tuinslanghaspel, een zwart/groene stofzuiger, een zwartgrijze gereedschapskist, een grijze gereedschapskist en een snoeischaar. De scooter en enkele van de genoemde spullen werden in de nabij gelegen mondi aangetroffen. Het lukte de andere twee mannen te ontsnappen. De zaak wordt onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.