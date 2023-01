TAXATIE VAN OUDE BOEKEN BIJ DE UNIVERSITY OF CURAÇAO (UoC)

Om een bijdrage te leveren aan de lokale kennis en inzicht van de waarde van oude en antieke documenten en publicaties op ons eiland, organiseert de afdeling Library & Research Services van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) in samenwerking met de gerenommeerde taxateur van oude publicaties, Arie Molendijk, taxatie-inloopdagen.

Voor het veiligstellen van ons cultureel erfgoed is het van belang dat degenen die in het bezit zijn van oude en zeldzame publicaties bekend zijn met de waarde hiervan. De waarde is onder meer van belang bij de overweging om te investeren in conserveringsmaatregelen en/of restauratie en voor de verzekering.

De taxatie is voornamelijk gericht op boeken van vóór 1900 zoals (staten) bijbels, atlassen, geïllustreerde werken en reisboeken, tevens handschriften, brieven, foto’s, ansichtkaarten en prenten.

De in Nederland bekende taxateur werkt al jaren samen met de Vrije Universiteit, de Koninklijke Bibliotheek en andere bibliotheken en overheidsinstellingen. Regelmatig wordt hij gevraagd bibliotheken te taxeren voorafgaand aan een veiling.

Molendijk: “De taxaties die ik verricht, zijn zo mogelijk gebaseerd op recente opbrengsten van vergelijkbaar materiaal op veilingen. De taxaties vinden alleen plaats op deze taxatiedagen, dus niet via foto’s, telefoon of per e-mail. De kosten voor een taxatie zijn ANG 5 voor één tot ongeveer tien boeken of seriewerken. Een bezoek aan huis voor grotere collecties/bibliotheken is, buiten deze taxatiedagen om, eventueel ook mogelijk en de kosten daarvoor (binnen Willemstad) bedragen vanaf ANG 25 tot maximaal ANG 50 per bezoek.

Een taxatierapport is zo nodig ook mogelijk, maar alleen voor waardevolle boeken met een waarde vanaf ANG 400 en tegen een van tevoren afgesproken tarief.”

Bezoekers zijn van harte welkom en worden vriendelijk ontvangen in de bibliotheek van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC), Jan Noorduynweg 111, Willemstad.

Vrijdag 20 januari van 13.00 tot 15.30 uur.

Zaterdag 21 januari 10.00 tot 13.00 uur.

Vrije inloop zonder afspraak. Voor meer informatie: www.molendijkboeken.nl