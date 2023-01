Branchevereniging NMT biedt Tweede Kamer petitie aan over vlootvernieuwing Rijksrederij

Belangenbehartiger maritieme maakindustrie springt in de bres voor Nederlandse bedrijven (30.000 banen) en vraagt om het ‘strategisch benutten van overheidsaanbestedingen’

Den Haag, 17 januari 2023 – Zojuist heeft NMT, de branchevereniging voor scheepsbouwers, maritieme leveranciers en dienstverleners een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer aan om de politiek te informeren over het belang en de noodzaak juist Nederlandse bedrijven te betrekken bij de vervanging van maar liefst 90 schepen in de komende jaren. Dat is nodig om concurrerend te kunnen blijven in een wereld waarin onder meer de enorme Chinese binnenlandse staatsteun de Europese maritieme markt volledig heeft verstoord, betoogt NMT.

De petitie is aangeboden aan Tjeerd de Groot (D66), voorzitter Vaste Commissie Infrastructuur & Waterstaat en houdt de Commissie voor dat het vlootvernieuwingsprogramma van cruciaal belang is voor de Nederlandse scheepsbouwsector om te kunnen overleven en duurzaam te innoveren.

90 schepen

De vloot van de Rijksrederij beslaat ruim 90 schepen voor douane, LNV en de Kustwacht. Een groot deel van die vloot is aan het einde van zijn levensduur; de schepen zijn naar huidige maatstaven vervuilend en onderhoudsintensief en vele schepen zijn na vele jaren dienst simpelweg verouderd.

Nog steeds heeft Nederland een innovatieve, kennisintensieve scheepsbouw; een sector die hard meewerkt aan de energietransitie door duurzame schepen en apparatuur te ontwikkelen. Dit brengt hoge investeringskosten met zich mee, maar levert ook op: Nederland loopt internationaal voorop en de sector genereert veel banen. Momenteel is er zelfs een tekort aan goed opgeleid personeel.

100 miljard Chinese staatssteun

Echter, het aantal nichemarkten waarop Nederland zich onderscheidt wordt kleiner, vooral door de meer dan 100 miljard Chinese staatssteun waarmee China al 10 jaar schepen voor 40% onder de marktwaarde op de Europese markt dumpt. Schepen die de Chinese werven zonder die staatssteun nooit voor die prijs zouden kunnen leveren. Daarnaast besteden landen als Duitsland, Frankrijk en Spanje schepen voor overheidstaken vrijwel altijd aan in eigen land, uitzonderingen daargelaten.

Met de vlootvernieuwing van de Rijksrederij kan de overheid de maritieme industrie versterken en Nederland koploper maken in de bouw van duurzame en zelfs emissieloze schepen. Gezien de verschuivingen in de wereldwijde politieke machtsstructuren is daarnaast het vergroten van de nationale (en Europese) strategische autonomie van belang. Een gezonde maakindustrie met kennis, middelen en mogelijkheden draagt daar significant aan bij.

Transport over zee en binnenwateren, duurzame energievoorziening, kustbescherming, militaire taken en zelfs voedselvoorziening: een sterke Nederlandse maritieme sector is van strategisch belang voor de hele samenleving.