Werkbezoek Kamerleden in teken slavernijverleden

20 januari 2023

Een delegatie van de Tweede Kamer heeft op vrijdag 20 januari 2023 werkbezoek gebracht aan Amsterdam dat in het teken stond van het Nederlandse slavernijverleden.

De delegatie bestond uit leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. Het doel was om de kennis over het Nederlandse slavernijverleden te vergroten. De Kamerleden gingen in gesprek met de kwartiermakers voor het Nationaal Slavernijmuseum en de Amsterdamse wethouder Touria Meliani over het nieuw te realiseren Nationaal Slavernijmuseum. In het gesprek kwam onder andere het doel en het huidige ontwikkelproces van het museum ter sprake.

Dossier slavernijverleden

Aansluitend sprak de commissie met het bestuur van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). Hierin kwam onder andere het perspectief van het kenniscentrum op de toekomstige ontwikkeling van het dossier slavernijverleden aan bod.

Black Archives

Ook bezocht de delegatie het historisch archief en cultureel centrum ’The Black Archives’. Hier bekeken de Kamerleden onder andere de boekencollectie, archieven en artefacten die de nalatenschap zijn van zwarte schrijvers en wetenschappers.

Tropenmuseum

Ter afsluiting brachten de Kamerleden een bezoek aan de expositie ‘Onze koloniale erfenis’ in het Tropenmuseum. Hierin staat centraal hoe kolonialisme de wereld van nu mede heeft gevormd en hoe mensen kolonialisme hebben doorstaan.