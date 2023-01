Infrakshon riba akuerdo konfidensial NDA

Willemstad, 23 di yanüari 2023

Na Presidente di Parlamento

Señora Ch. America-Francisca

Wilhelminaplein # 4

Presente

Señora Presidente,

Pa medio di e karta aki, suskrito Amerigó C.M. Thodé Lider di Frakshon di Movementu Futuro Kòrsou (MFK) hasiendo uso di artíkulo 96 di Reglamentu di Òrdu i tambe artíkulo 57 di nos Areglo di Estado, na nòmber di nos Frakshon ke pidi bo persona pa mas pronto ku ta posibel dirigí e karta athunto na Minister Presidènt señor Gilmar Pisas pa preguntanan ku mi persona a hasi na e minister konserní

Di antemano un danki pa e koperashon.

Atentamente,

________________

Amerigó C.M. Thodé

Miembro di Parlamento

Lider di Frakshon MFK

Willemstad, 23 di yanüari 2023

Na Minister Presidente

Señor Gilmar Pisas

Wilhelminaplein #

Presente

Tópiko: Infrakshon riba akuerdo konfidensial Non Disclosure Agreement (NDA).

Señor Minister Presidènt Pisas,

Resientemente den e reunion públiko dia 16 di yanüari 2023 riba desaroyonan di negosiashon pa apertura di refineria, a bin konstatá ku tabatin Infrakshon riba akuerdo konfidensial e asina yama Non Disclosure Agreement (NDA). E infrakshon aki a keda tresé dilanti ku tur luho i detaye dor di un Miembro di Parlamento. Den e kaso aki señor Minister Presidènt Pisas mes a konfirmá esaki pasobra e infrakshon a keda divulgá, promé ku e ora ku Minister Presidènt mester a duna kontesta riba preguntanan hasi den e promé tanda. Den Minister Pisas su introdukshon promé ku kuminsá kontestá preguntanan, minister a indiká ku minister a risibí dos karta di Caribbean Petroleum Refinery (CPR) kaminda nan ta duna di konosé ku un infrakshon a keda kometé den Parlamento riba e NDA ku ta un kontrato konfidensial entre CPR i Refineria di Kòrsou (RDK).

Den e kaso aki Opviamente un infrakshon grave a keda kometé riba e akuerdo i CPR na su turno mesora a pone esaki na atenshon di tantu Minister Presidènt señor Pisasa i tambe na Gerensha di RDK. Señor Minister Presidènt Pisas mes a duna di konosé ku e infrakshon aki ta nifiká ku un posibel “claim” ta kologá riba nos kabes esta, gobièrnu di Kòrsou. Ta un daño bastante grave i grandi a tuma lugá ku e konsekuensha ku Kòrsou den e kaso aki ta bai keda gravemente perhudiká. No esei so pasobra den e kaso aki Gobièrnu ta bai pèrdè kredibilidat i e konfiansa ku mester tin ora ta trata di tipo di negosiashonnan asin’aki. No laga nos papia mes riba e 3000 desempleadonan ku ta wardando e refineria habri pa asina nan por bin na remarke pa haña un trabou pa nan por laborá i pone pan riba mesa pa nan famia.

Señor Minister Presidènt Pisas, Frakshon di MFK ta lamentá e akto aki i nos ta hopi preokupá pa lokual ku ta sosodé prinsipalmente ora ta trata tipo di infrakshon asin’aki kometé ku ta perhudiká nan propio pais di hendenan ku mester sa mihó djis pa finnan polítiko. Ta di 4 biaha kaba ku ta purbando pa habri e refineria aki sin éksito, no opstante ku e gobièrnu anterior for di aña 2019 mes a sera e refineria mandando míles di trahadónan kas. Bo ta mira klaramente ku e propósito di e Miembro di Parlamento en kuestion i su partido opviamente ta pa saka informashonnan sin outorisashon den publisidat den Parlamento i skonde tras di inmunidat polítiko ku e meta prinsipal di e i su partido, ta pa no habri e refineria aki. Djis pa finnan polítiko nan ta kometé tipo di aktonan asin’aki lubidando ku e konsekuensha ta nifiká e ta bai sòru ku 25% ménos di entrada pa kaha di gobièrnu i pone ku nos ekonomia ku ta laba den – 26% lo no kuminsá krese i sali for di e “slump” ku e ta aden awor aki. Meskos esaki tambe ta konta pa nos desempleo ku ta riba di 24% bou di hende grandi i alrededor di 34% bou di hóbennan.

Frakshon di MFK a bin komprondé for di deklarashonnan di dos karta ku Minister Presidènt Pisas mes a lesa den Parlamento ku CPR a tuma akshon mesora i e a laga hasi un investigashon profundo pa determiná for di unda e fuente di e lèk aki a originá i ken òf kua instansha tur ta tras di e lèk aki. Tambe nan a tuma otro medida legal pa asina pone tur esnan metí i envolví den e lèk aki responsabel pa nan akshonnan. Práktikamente e daño ireparabel ta hasi kaba i esaki lo bai tuma basta tempu pa pais Kòrsou por rekuperá òf kisas nunka mas sali for di e sla ku e a risibí for di su mes un yunan ku den e kaso aki mester tabata sa mihó.

Frakshon di MFK hasiendo uso di e derecho di hasi pregunta ankrá den artíkulo 96 di Reglamento di Òrdu i tambe artíkulo 57 di nos Areglo di estado, na nòmber di nos frakshon mi kier a hasi señor minister Presidènt Gilmar Pisas e siguiente preguntanan.

Minister por deskribí kon grandi e problema aki lo bira si CPR disidí di bini ku un “claim” pasobra ta Kòrsou a kibra ku e palabrashon den e kontrakt? Minister por indiká kon grandi mas o ménos e suma di “claim” aki lo por ta i si ta asina kon nos tin ku bai kubri esaki? Si bini un “claim” Kòrsou ta den moda pa sigui despues òf esaki ta stroba e posibilidat pa habri e refineria Nos presupuesto ta di tal forma traha ku e por akapará e posibel “claim”? Minister ta kere ku e akto aki nos pais por rekuperá for di dje di moda ku nos por kuminsá start ku un “headhunt” di nobo? Minister por indiká na Parlamento kua akshon Gobièrnu lo bai tuma pa en todo kaso sòru ku ta bai bini ku un investigashon profundo di parti di Gobièrnu i pone tur esnan envolví den e baina aki i ku a òf ta bai perhudiká pais responsabel i ku gobièrnu sòru ku tipo di akshonnan asin’aki lo no por tuma lugá mas? Minister por indiká ki daño esaki a hasi pais Kòrsou i ki posibilidat tin ku nos por hasi “damage control” òf sikiera yega na otro palabrashon ku CPR huntu ku RDK Minister ta kere ku e suseso aki e posibilidat pa e refineria habri te ainda ta grandi òf ku nos por bien lubidá i kuminsá kompletamente di nobo

Rekordando bo persona na e obligashonnan den nos Areglo di Estado pa duna miembronan di Parlamento tur informashon rekerí i na obligashon den e protokòl firma entre Parlamento i Gobièrnu pa duna e informashon aki no mas tarda ku denter di dos (2) luna, Frakshon di MFK ta keda en espera di bo kontesta.

Atentamente,

________________

Amerigó C.M. Thodé

Miembro di Parlamento

Lider di Frakshon MFK