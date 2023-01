INBOX VIA DI NOS FACEBOOK PAGE, Jetair no ta para resposabel si maleta sufri daño.

Mi kier wak si boso por yudami ku un denunsia ku mi ke hasi riba jetair caribbean, un siman pasa ma yega den buelo for di Medellin anto ma hanja mi maleta tur kibra, despues di tur e proseso di claim nan ta keda para riba ku nan no ta paga daño riba hardcase! kon por ta posibel si den mundo 90% di suitcase nan ta model hardcase aworaki, mi tin tur dokumentashon anto potret di e maleta kon e la keda. e vuelo a tuma luga dia 10 di January Medellin – Curacao flight 4J 0301, ma papia ku Sra Ortega di Customer Service anto nan ta keda para ku hardcase nan no ta paga, esei kemen ku nan no ta respeta e IATA regulation internashonal. mi tin e claim form ku Swissport a lanta ora ma yega airport paso nan ta kontrola tur damaged ku maleta por hanja

Korektamente nos di KIKO TA PASANDO a kue telefon i bel Jetair i e telefonista nos a identifika nos mes na e telefonista i pidi pa e departamentu of miho bisa pa e relashonista publiko i nan a duna di konose ku nos mester manda un email pa por komunika ku e persona (nan) konseri via email. Despues nos a bolbe bisa e telefonista pa kiko i e motibu ku nos ta buska kontakto, ku ta trata di un reklamo i nan ta bolbe duna nos e kontesta ku e mester bai via email.

Nos ta spera ku e kabayero aki risibi un solushon pa e daño ku e a risibi na su propiedat.

Nos tin datos di e persona ku a aserka nos pa ku su problema.