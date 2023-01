Kamervoorzitter bij Nationale Holocaust Herdenking

29 januari 2023

Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft op zondag 29 januari 2023 de Nationale Holocaust Herdenking in het Wertheimpark in Amsterdam bijgewoond. Samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn legde zij een krans namens de Staten-Generaal.

Jaarlijkse herdenking

Het Nederlands Auschwitz Comité organiseerde de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking, deze vindt altijd plaats bij het Spiegelmonument ‘Nooit Meer Auschwitz’ in het Wertheimpark in Amsterdam. Het is dit jaar 78 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. Dat geldt ook voor de bevrijding van Auschwitz, het internationale symbool van de Holocaust.

Herdenking met publiek

De afgelopen twee jaar kon er vanwege de coronamaatregelen geen publiek aanwezig zijn bij de herdenking. Ook waren er die jaren geen stille tocht. Tijdens de herdenking 2023 konden alle programmaonderdelen weer doorgang vinden.

Toespraken

Na de stille tocht van het stadhuis naar het Wertheimpark waren er onder andere toespraken van de voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, Jaques Grishaver en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. Een overlevende van de holocaust sprak genodigden en publiek toe, gevolgd door enkele jongeren.

Defilé ter afsluiting

Na de kransleggingen, door onder andere Kamervoorzitter Vera Bergkamp samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn, werd de herdenking afgesloten met een defilé.