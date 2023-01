UNICEF: Mucha i adulto ta demonstrá nan talento na show di teatro interaktivo

Riba djárason, 1 di febrüari, pa 6 ‘or di atardi, UNICEF Hulanda ta organisá un show di teatro interaktivo na Jong Bonaire. Mayor, kuidadó i nan yunan huntu ta duna un presentashon di propio eskoho den e show ku yama ‘Show Your Talent’. Dor di laga mayor, kuidadó i yu praktiká i presentá huntu, e organisashon di derecho di mucha ke enkurashá ‘quality time’, un elemento importante den desaroyo di un mucha.

‘Show Your Talent’ ta un show di teatro interaktivo dirigí pa Archell Thompson, un ‘storyteller’ i produktor di teatro profeshonal di Kòrsou. Un show kaminda mayor, kuidadó i mucha huntu ta haña e oportunidat pa duna un presentashon di propio eskoho den kategoria manera músika, baile, poesia i teatro. Aktividat ku e famia gusta hasi huntu, awor ta tuma lugá riba esenario. E show ta sigui despues di un dokumental chikitu tokante di ‘quality time’, trahá den kolaborashon ku famianan na Boneiru, Sint Eustatius i Saba. Tur hende ta bon biní pa bin wak e ‘Show Your Talent’ riba djárason, 1 di febrüari pa 6 ‘or di atardi na Jong Bonaire.

Durante un aña UNICEF Hulanda ta enfatisá e importansia di pasa tempu huntu. ‘Show Your Talent’ ta parti di un kampaña ku a kuminsá riba 28 di mei 2022 ku e ‘World Day of Play’ i resientemente a sigui ku e dokumental kòrtiku ku a kompartí via medio sosial. ‘Show Your Talent’ na Boneiru ta e kulminashon di e kampaña tokante di ‘quality time’.

Kolaborashon

E kampaña ta resultado di un kolaborashon ku Entidat Públiko di Boneiru, Sint Eustatius i Saba i ta forma parti di e programa Hulanda Karibense di UNICEF, kreá pa ministerio di Asuntunan Interior i Relashonnan den Reino.