23 i 24 DI YANÜARI 2023 DIREKTIVA I TIM DI MANEHO DI FFK A PARTISIPÁ NA E EXECUTIVE MENTORING WORKSHOP DI CONCACAF!

Dianan 23 i 24 di yanüari último, direktiva di FFK, sekretario general, direktor tékniko, manager di finansa i e FIFA Forward coordinator di FFK a partisipá na e ‘Executive Mentoring Workshop’ di CONCACAF. Esaki ta un workshop ku CONCACAF ta duna na tur su miembronan pa yuda den e adelanto i maneho general di e federashon.

Sr. Howard McIntosh (Head of One Concacaf & Caribbean Projects) i Sr. Horace Reid (Director of Caribbean Member Associations Affairs of CONCACAF) tabata esnan enkargá ku e workshop aki kaminda tur esnan ariba menshoná a asistí.

Durante e workshop a toka e siguiente tópikonan:

Liderasgo

Bon gobernashon

Ròlnan importante i nan responsabilidatnan

Atministrashon i operashon

E ròl di un ‘executive council’

‘Executive council meetings & congresses’

Planifikashon stratégiko

Integridat den futbòl

Maneho di krísis

E workshop aki sigur tabata hopi informativo i tur e partisipantenan lo bai traha riba e puntonan ku a bin dilanti durante e workshop p’asina nos federashon por sigui progresá.

Despues di e workshop aki por a konkluí ku FFK mester bai hasi algun adaptashon den sierto proseso i trabounan mirando ku FIFA i CONCACAF ta para firme pa tur pais afiliá praktiká ‘good governance’, integridat i étika.

Ku e informashonnan optené durante e Executive Mentoring Program i e diseño di un plan stratégiko ta sigurá ku tur esnan envolví ku futbòl ta komprondé e responsabilidat di FFK i tambe kumpli ku reglanan di FIFA, CONCACAF, CFU i FFK.

Pues trabounan lo kontinuá pa FFK por sigui desaroyá i bira aun mas grandi.

31 yanüari 2023