CPR TA KUMPLI KU “PROOF OF FUND/ PRODUCT”???TPK TIN DUDA.

Ni maske kiko pasa, CPR i gobièrnu pegá manera koncha riba baranka. Ta dikon?

Partido trabou pa Kòrsou kier sa si CPR, pues e kompania ku gobièrnu a skohe pa operá Refineria di Kòrsou, tin sufisiente sèn i petroleo pa operá nos refineria di Kòrsou riba termino largu. TPK tin duda den esaki. Un di e eksigensianan pa a wòrdu skohé “preferred bidder” ta ku e kompania mester tin sufisiente sen. E otro ta ku e kompania mester por entrega patroleo pa rafina. Si CPR tin sufisiente sèn pa opera nos refineria su so, anto ta dikon CPR ta buskando mas partner? Si CPR tin sufisiente sèn pa opera nos refineria su so, dikon ora ku un di su partner nan a hala atras, CPR a buska un otro? Dikon awor ku un otro partner mas di CPR ta den problema ku entregamentu ku dokumento falsu, ahinda CPR no por firma e ‘Heads of Agreement’? Si fo’i na prinsipio CPR a wòrdu skohe pa, ta “preferred bidder” ta paso CPR riba su so por a demostrá ku e tin sufisiente sèn pa operá nos refineria tòg?

Awor ta parse ku CPR riba su so no tin sufisiente sèn. Pero ta ku e palabrashon entre CPR i gobièrnu, CPR ta kana lòbi rònt mundu ta buska partner nan finansiero. Esta un negoshi lukrativo. Anto awor ku internashonalmente a bira konosí ku rondó di e proseso di refineria di Kòrsou i CPR tin dokumentunan falsifiká, ta bira kasi imposibel pa CPR haña gruponan serio pa djoin e.

CPR ni gobièrnu no por laga otro lòs. Paso CPR su interes primordial ta e asuntu di saka asfalt fo’i petroleo pa kumpli ku Chevron. Refineria mes ta bin na di 2 lugá. CPR a choka gobièrnu mustrando gobièrnu ku ken ku ta por operá refineria, basta CPR keda ku su parti di asfalt. Ta pa e motibu nan aki ni maske kuantu dokumento falsu sigui sali i dokumento lèk, ni maske kuantu kos malu Kòrsou papia di CPR, CPR lo keda pegá manera koncha riba baranka na gobièrnu di Kòrsou. Na spaño nan ta bisa “cuesta lo que cuesta”.

E petroleo ku aktualmente tin den e tankinan na COT a resultá di a trese mas problema ku solushon. E patroleo ei ta stanka eiden sin por sali mas. Petroleo ku tabata pegá pa basta tempu den tankernan riba laman, awor ta Kòrsou a bira e sitio pa e keda stanká. Bèrdat ku Kòrsou ta ganando sèn ku esaki aktualmente, pero si niun hende no ke e petrolero ei, lo yega e dia ku e ta kuminsá stroba, pasobra tur interesado den refineria ke Bullenbaai tambe. RDK den reunion di Parlamento a bisa ku nan tin e lisensia di OFAC pa nan por a risibí e petroleo aki. Pero riba panorama di geopolítika por tuma nota ku tur hende ta pasa masha leu mes for di e petroleo aki. Te asta Chevron mes ta atendé su asuntu nan petrolero ku Venezuela den awanan teritorial di Aruba. Esaki debí na asuntunan logístiko i awanan plat.

E preguntanan ta: CPR tin kredibilidat den e mundu petrolero internashonal? CPR ta konfiabel pa sigui hasi negoshi kune? Otro nan eifo ke sigui hasi negoshi ku CPR? Esaki ta bon pa Kòrsou?

Ta keda remarkabel ku na momentu ku gobièrnu a presentá CPR, 2 komisario di RDK a entregá nan retiro. Den reunion di parlamento minister presidente a duna komo kontesta ku un di nan no tabata di akuerdo ku e desishon di gobièrnu.