KENNISMAKING TUSSEN DE GOUVERNEUR EN UNESCO

WILLEMSTAD – Op dinsdag 31 januari is er in verband met een missie van het UNESCO regionale kantoor voor het Caribisch gebied op Curaçao een kennismakingsbezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout. Bij het bezoek waren de directeur en vertegenwoordiger voor het Caribisch gebied, mevr. Anna Paolini, het waarnemend hoofd van de IOCARIBE, dhr. Jean-Paul Ngome Abiaga en namens de Curaçao National Commission for UNESCO, mevr. Marva Browne aanwezig.

Op de foto: Dhr. Jean-Paul Ngome Abiaga, mevr. Anna Paolini, , de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout en mevr. Marva Browne.