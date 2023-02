Notisia di polis di djaluna 30 di yanüari te ku djárason 1 di febrüari 2023 / Politieberichten van maandag 30 januari tot en met woensdag 1 februari 2023

Notisia di polis di djaluna 30 di yanüari te ku djárason 1 di febrüari 2023

Outo ta bòltu

Den oranan di mardugá riba djamars promé di febrüari un aksidente ku un outo a tuma lugá na Kaya Kanari. Pa motibu deskonosí e outo a bòltu pero a kai riba su tayernan bek. E shofùr no tabata herida, pero si tabata bou di influensia di alkohòl. En konekshon ku e resultado di e tèst di supla a detené e hòmber di inisial R.V.M. di 39 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl.

Aksidente entre outo i skuter

Den oranan trempan di anochi riba djamars 31 di yanüari un aksidente entre un outo I un skuter a tuma lugá riba Kaya Korona. Ambulans a transportá shofùr di e skuter pa hospital pa tratamentu médiko. A hiba e skuter warda di polis pa ward’e.

Kachó agresivo

Riba djaluna 30 di yanüari dos kachó agresivo a ataka dos persona pafó di un kas. Ta trata di un agente polisial den su tempu liber i un otro persona. Nan a purba tene e kachónan riba un distansia dor di tira na ku piedra pero esaki no a yuda. Na dado momentu e peliger ku tabata menasa tabata asina grandi ku e agente polisial no a mira otro solushon ku ta pa uza su arma di servisio pa tira un di e kachónan i asina prevení peliger pa sobra habitantenan den bario i otro peatonnan. E otro kachó a keda kana rònt un ratu den e kaya durante kua su agresividat a baha i despues a bandoná e sitio. Dòkter di bestia a bin na e sitio i konstatá morto di e kachó.

Diariamente notifikashon tokante kachó agresivo ku ta kana lòs i ku ta ataka hende, ta drenta. E frekuensia i seriedat di e notifikashon nan ta varia di ladramentu te ku realmente ataka i morde. Víktimanan ta keda marka pa bida ku sikatris i mayoria biaha ta keda troumatisá. Pero ta trata tambe di notifikashon tokante entre otro kachó ku ta morde kabritu i galiña mata ku konsekuensia finansiero serio pa tenedó di bestia, pero tambe kachó ku ta ataká shofùr di skuter i muchanan ku ta bai skol riba baiskel. Esaki ta krea situashonnan sumamente peligroso den tráfiko ku tin biaha komo konsekuensia ku e shofùr òf siklista ta kai i keda herida. E kantidat di insidente kaminda en bèrdat kachó ta morde un persona i ku esaki mester di tratamentu médiko, ta oumentando. Esaki ta serio i no ta tolerabel. E problema ta komplehá i ta rekerí un aserkamentu amplio.

Un gran parti di e responsabilidat ta sinta serka e doñonan di kachó. KPCN ke hala atenshon di doñonan di kachó pa tene kachónan den kurá dor di sòru pa un kurá stabil for di kua e kachónan no por sali i/òf pa mara e kachó. Esaki pa prevení tipo di situashonnan asin’aki. Ta rekomendabel tambe pa sosialisá un kachó. Un kachó mester di edukashon i treinen. Pa esaki tin fasilidatnan presente na Boneiru. Abo komo doño ta responsabel pa e komportashon treinen di bo kachó.

Detenshon violashon Lei di Opio BES

Alrededor di 2.20 or di mardugá riba djaluna 30 di yanüari a detené un hòmber di inisial B.t.K. di 32 aña di edat en konekshon ku violashon di Lei di Opio BES. Durante di un kontrol rutinario a topa ku vários saku ku den nan un supstansia paresido na droga riba e sospechoso. A hiba e skuter ku e sospechoso tabata manehá warda di polis.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 30 januari tot en met woensdag 1 februari 2023

Auto over de kop

In de nachtelijke uren op dinsdag 1 februari vond een eenzijdige aanrijding met een auto plaats op de Kaya Kanari. Om onbekende oorzaak ging de auto ver de kop en kwam weer op zijn wielen terecht.

De bestuurder was niet gewond, maar was wel onder invloed van alcohol. Naar aanleiding van het resultaat van een blaastest werd de 39-jarige man met initialen R.V.M. aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol.

Aanrijding auto en scooter

Op dinsdag 31 januari vond in de vroege avonduren een aanrijding tussen een auto en scooter op de Kaya Korona. De bestuurder van de scooter werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De scooter werd naar het politiebureau gebracht ter bewaring.

Agressieve hond

Op maandag 30 januari vielen twee agressieve honden twee personen aan buiten een woning. Het betrof een politieagent in burger en nog een persoon. Ze probeerden de honden af te houden door met stenen te gooien maar dit hielp helaas niet. Op een gegeven moment was het dreigende gevaar zo hevig dat de politieagent geen andere mogelijkheid zag dan met zijn dienstwapen een van de honden dood te schieten ter afwending van verder gevaar voor omwonenden en mogelijke voorbij gangers. De andere hond bleef nog even rond lopen en stopte gelukkig met zijn agressieve gedrag en ging daarna weg.

Er komen dagelijks meldingen binnen over agressieve loslopende honden en agressieve honden die mensen aanvallen. De frequentie en ernst van deze meldingen variëren van blaffen tot daadwerkelijke aanvallen en overgaan tot bijten. Slachtoffers zijn voor hun leven getekend door littekens en niet zelden getraumatiseerd. Maar het betreft ook meldingen van honden die geiten en kippen doodbijten met grote financiële gevolgen voor de veehouders, maar ook honden die bestuurders van scooters aanvallen of kinderen die op weg naar school fietsen. Hierdoor ontstaan levensgevaarlijke situaties in het verkeer soms ook tot gevolg hebbend dat bestuurders vallen en gewond raken. Het aantal incidenten waarbij personen daadwerkelijk worden gebeten en zich onder medische behandeling moeten laten stellen neemt toe. Dat is ernstig en niet toelaatbaar. Het probleem is complex en verlangt een brede aanpak.

Een grote verantwoordelijkheid ligt echter ook bij de eigenaren van honden. KPCN wil hondeneigenaars erop attenderen om de honden op het erf te houden door middel van een goede omheining waar de honden niet naar buiten kunnen en/of door het vastmaken van de hond om dit soort situaties te voorkomen. Ook is het raadzaam een hond te socialiseren. Een hond heeft opvoeding en training nodig. Er zijn voorzieningen hiervoor op het eiland aanwezig. U bent als eigenaar verantwoordelijk voor het gedrag en de training van uw hond.

Aanhouding overtreding Opiumwet BES

Omstreeks 2:20 uur op maandag 30 januari werd een 32-jarige man met initialen B.t.K. aangehouden wegens overtreding van de Opiumwet BES. De verdachte had tijdens een routine controle zakjes met op drugs lijkende substantie bij zich. De scooter waarop hij reed werd ter bewaring naar het politiebureau gebracht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.