Rennox Calmes no ta asistí na niun aktividat di rei

Kòrsou débil, den krísis di identidat. Rei ta probechá fortifiká su futuro

Ketu bai nos ta mentalmente sklabisá i Hulanda ta praktiká kolonialismo moderno

Trabou pa Kòrsou ta asentuá ku ta konsientemente ta tene Kòrsou den krísis di identidat pa hopi aña. Kòrsou ta den un krísis di indentidat propio, krísis di identidat di kultura, krísis di identidat di historia, krísis di identidat di kustumber, krísis di identidat di idioma, krísis di igualdat den reino i awor ta purba distruí nos ku krísis di identidat seksual.

No ta kasualidat ku nos mes ku nos mes ta bringa otro. Un pais den krísis di identidat nunka lo por uni te pa lanta para riba nos pianan. Nos identidat propio a wòrdu skondí i asta pinta pretu. A bati nos kultura, pint’e malu, purba kibre ku leinan hulandes i na final pusha bòshi úkultura riba nos pais pa kaba di brua kos i brua nos kustumbernan. Te awe tin limitashon na orario i sitio pa toka entre otro tambú. Ta imposibel den un pais ku ta respetá su kultura, bo mester pidi pèrmit. Siendo un simpel avisá ta sufisiente. A sera nos hòfinan uzando leinan hulandes kibrando nos kustumbernan ku ta sòru pa union bou di nos. Asta tumba na algun okashon a purba dominé ku leinan hulandes. E bendito “geluidsoverlast”. Foi ora bo bin biba na Kòrsou, ta abo mester adaptá na Kòrsou. Leinan hulandes no ta kuadra pa Kòrsou. Sigur ora ta trata di identidat propio, kultura, historia. A siña nos historia di rònt mundu, pero di nos mes te awe nos no sa. Tur nos heroenan ta skondí aki aya. Tur e partinan mas importante di Kòrsou tin nòmbernan hulandes. Nos brùgnan, nos plenchinan, nos kayanan. Asta na lugá di nan ta na nos idioma, nan ta skibí na hulandes. Tur esakinan ta pone ku e yu di Kòrsou ta duna mas importansia na tur otro pais, kultura i historia. Esaki ta buta ku e yu di Kòrsou no tin balor propio, pero ta alsa tur otro nashon. Sende lus na kaya i laga kas sukú.

Krísis di identidat bo ta solushon’é konstruyendo un nashon pa medio di patriotismo

TPK ku plan patriótiko serio

Trabou pa Kòrsou ta mira tur oportunidat pa kontruí nos nashon. Tin e parti di konsientisashon ku ta tuma mas tantu tempu. Pero tin e parti práktiko i visual ku ta muchu mas lihé i ta sostené e parti di konsientisashon. E parti práktiko ta kaminda komo pais bo ta kuminsa duna balor na bo heorenan. Kuminsa ankra bo heroenan nashonal den un dekreto nashonal. E nòmbernan aki mester bira konosí huntu ku nan biografia pa medio di nos enseñansa i otro gruponan sosial. Aki mi ta referí na nòmbernan manera Tula, Pedro Luis Brion, Carlos Manuel Piar, Felix Chacuto, Dr. Da Costa Gomez i Wilson (Papa) Godett. Mester laga traha estatuanan i/o bustonan grandi di nan i ubiká nan stratégikamente na sitionan importante di Kòrsou. Brùgnan, plenchinan, plasanan i kayanan mester haña nan nòmber. Mester kambia tur e nòmber kolonialnan pa nòmber di nos hendenan. E parti di konsientisashon mester wòrdu fortalesé ku un kuríkulo di historia di Kòrsou den enseñansa hasiendo uzo di dokumentunan di nos historiadónan i di Archivo Nashonal. Tristu ku te awe ni un polítiko no a logra pa esaki sosodé. Naturalmente himno i bandera no por keda afó.

Tres hues so, no por disidí algu dje fundamental pa Kòrsou

Krísis di identidat seksual ta e krísis moderno

Siman di kultura i siman di “gay” no por sigui e mes un siman. Rèspèt mutuo mester prevalesé.

Tres hues ta purba imponé/introdusí matrimonio di mes un sekso aki na Kòrsou. Di e forma aki kier ofisialisá i engrandesé e introdukshon di e krísis di identidat seksual na Kòrsou tambe. Despues ta sigui matrimonio entre 3 hende, hende i bestia i hende grandi i mucha. Di e forma aki ta kaba di distruí nos identidat propio. E kosnan aki no ta kuadra den nos kultura i no ta aseptabel pa un mayoria den e komunidat aki. Tres hues no por disidí esaki pa Kòrsou sin tene kuenta ku nos kultura i kustumbernan. TPK ta keda kontra matrimonio di mes un sekso. TPK ta asentuá di no ta bai kontra di sintimentu di niun hende pa otro hende adulto. Tampoko TPK no ta sostené agreshon kontra di e hendenan ku tin atrakshon pa mes un sekso. Pero TPK no ta un partido ku ta baila pa tuma posishon. For di elekshon ultimo, TPK a figa su posishon riba e diskushon aki. Tampoko TPK no ta sukumbí pa voto.

TPK ta kere ku matrimonio ta algu entre hòmber i muhé ku e meta pa prokreá sigun naturalesa. E palabra igualdat ta un palabra hopi importante pa TPK. Paso igualdat kiermen igualdat si. Hòmber ku hòmber, muhé ku muhé no ta igual na hòmber ku muhé. Igualdat mester konta den tur senario si i no ora ta kumbiní nos so. E mester ta konta den Trabou, enseñansa, kuido médiko i bida sosial tambe. E grupo di “gay” na Kòrsou ta bisa ku nan ta deseá igualdat, pero pa TPK nan ta duna e impreshon di ta lubida e palabranan ‘rèspèt mutuo’. Niun hende ta stroba nan di selebrá nan siman di “gay”, pero a para bira ku nan ta selebrá nan siman den e mes un siman ku Kòrsou su siman di kultura. E dos aktividatnan aki no por sigui tuma lugá den e mes un siman. Kòrsou semper a respetá tur pais selebrá nan dia, kultura, kome nan kumindanan èts. Pero si den Kòrsou su siman di kultura, ta esei ta e siman ku mester mester selebrá siman di “gay” na Kòrsou, esei tambe ta duna un impreshon ku no tin rèspèt di nan banda tampoko. Pero tambe e ta duna e impreshon ku no ta igualdat e grupo aki ke, pero ku nan ke atropeyá pa nan so keda ku derecho di eksistensia. TPk no ta bisa ku ta esaki e grupo ke logra, pero e ta duna impreshon i ta laga pregunta atras.