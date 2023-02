Willemstad, 6 di febrüari 2023

Presidente di Parlamento di Kòrsou

Señora Charetti M. America-Francisca

Wilhelminaplein # 4

Presente

Señora Presidente,

Pa medio di e karta aki, suskrito Amerigó C.M. Thodé Lider di Frakshon di Movementu Futuro Kòrsou (MFK) hasiendo uso di artíkulo 96 di Reglamentu

di Òrdu i tambe artíkulo 57 di nos Areglo di Estado, na nòmber di nos Frakshon,

ke pidi bo persona mas pronto ku ta posibel pa dirigí e karta athunto na Minister di Finansa señor Javier F.A. Silvania, pa preguntanan ku mi persona a hasi na e minister konserní.

Di antemano un danki pa e koperashon.

Atentamente,

Amerigó C.M. Thodé

Miembro di Parlamento

Lider di Frakshon MFK

Willemstad, 6 di febrüari 2023

Minister di Finansa

Señor Javier F.A. Silvania

Pietermaai # 44

Presente

Tópiko: Investigashon Forénsiko di Deloitte and Touche riba enkargo di “Centrale Bank van Curaçao & Sint Maarten” (Banko Sentral)” tokante e 267 mion florin ku a fasilita Girobank no a yega Parlamento ainda.

Señor Minister Silvania,

Pa medio di e karta aki suskrito Amerigó C.M. Thodé Lider di Frakshon di Movementu Futuro Kòrsou (MFK) enkaresidamente ke pidi bo atenshon pa lo siguiente: Frakshon di MFK for di basta tempu ta siguiendo e desaroyonan rondó di Girobank. For di aña 2013 Girobank ta bou di kuratela di “Banko Sentral”, kaminda “Banko Sentral” for di desèmber 2013 te ku desèmber 2019 a fasilitá Girobank un suma di 267 mion florin na likides. Dia 19 di desèmber 2019, “Banko Sentral” a introdusí e moratorio ku klientenan di Girobank no por a disponé di e plakanan ku nan tabata tin riba nan kuenta. Gobièrnu mester a fia 170 mion florin pa asina Girobank por a paga gran parti di e depositantenan. “Banko Sentral” a yega na un akuerdo ku Gabinete Rhuggenaath ku tabata forma dor di partidonan PAR, MAN i PIN ku lo subi e “license fee” ku 0,5% pa pueblo di Kòrsou por paga bèk e suma di 267 mion ku “Banko Sentral” a fia Girobank. Entretantu Girobank na su turno a bai fayit. Apesar ku a hasi investigashon i a entrega keho na “Openbaar Ministerie” (OM), OM a disidí di seponé e investigashon i ku ningun hende no a keda poné responsabel pa e debakel na Girobank, i ta pueblo di Kòrsou awó tin ku bai paga e suma aki bek, pa mal maneho finansiero ku tabata tin den Girobank.

Dia 9 yüni 2022 den e reunion públiko di Parlamento, ku e tópiko Deliberashon ku Minister di Finansa i konseheronan di “Banko Sentral” riba e pregunta: Ken ta responsabel den e debakel finansiero di Girobank, Presidènt di e “Banko Sentral” sr. Doornbosch a duna di konosé ku“Banko Sentral” lo a laga hasi un investigashon Forénsiko dor di Deliotte and Touche Hulanda pa determiná ta kiko a bai robes na Girobank, i ku pa desèmber 2022 e rapòrt aki lo ta kla i ku Parlamento lo risibí un kopia di esaki. Por sierto ya ta kasi 8 luna a pasa sin ku Parlamento a risibí ningun resultado ni tampoko e rapòrt manera Presidènt di “Banko Sentral” a palabra ku e lo bai hasi. Den mesun reunion públiko un moshon a keda aseptá pa henter Parlamento kaminda Parlamento ta urgí Gobiernu pa:

Gobièrnu (Minister di Finansa) duna kontinuidat na e proseso investigativo na Girobank;

Manda resultado di e investigashon pa Parlamento; Gobièrnu (Minister di Finansa) den konsulta ku “Banko Sentral” eksplorá otro posibilidat pa kubri e suma di 267 mion florin.

Frakshon di MFK hasiendo uso di e derecho di hasi pregunta ankrá den artíkulo 96 di Reglamentu di Órden i tambe artíkulo 57 di nos Areglo di Estado, na nòmber di nos Frakshon mi kier hasi señor Minister Silvania e siguiente preguntanan:

Ta bèrdat ku “Banko Sentral” lo a laga hasi un investigashon Forénsiko dor di “Deliotte and Touche” di Hulanda pa determiná ta kiko a bai robes na Girobank i ku e raport aki lo keda kla pa fin di desèmber 2022, e raport aki a keda kla? For di ki dia esaki ta kla kaba? Den e reunion di dia 9 di yüni 2022 Presidènt di “Banko Sentral” sr. Doornbosch a primintí Parlamento ku e lo manda un kopia di e raport aki Parlamento, ta dikon Parlamento no a risibí e raport aki manera Presidènt di “Banko Sentral” a primintí Parlamento ku e lo hasi? Si e raport no ta kla ta dikon sr. Doornbosch no a informá Parlamento di esaki? Awó si e raport no ta kla pa ki dia esaki ta bini kla pa Parlamento haña un kopia di e raport aki konforme palabrashon? Gobièrnu lo bai duna kontinuidat na e proseso investigativo na Girobank ainda? Si òf No si ta si dikon si i si ta no dikon no? Tambe Parlamento a urgí Gobièrnu (Minister di Finansa) pa den konsulta ku “Banko Sentral” eksplorá otro posibilidat pa kubri e suma di 267 mion florin. Esaki a sosodé kaba? i kiko tabata resultado di e konsulta aki?

Rekordando minister na e obligashon den nos Areglo di Estado pa duna Miembronan di Parlamento tur informashon rekirí i na e obligashon den e Protokòl firma entre Parlamento i Gobièrnu pa duna e informashon aki no mas tardá ku denter di dos (2) luna, Frakshon di MFK ta keda en espera di bo kontesta.

Atentamente,

Amerigó C.M. Thodé

Miembro di Parlamento

Lider di Frakshon MFK