Werkbezoek commissie voor Buitenlandse Zaken aan Oekraïne

7 februari 2023

Een delegatie van de commissie voor Buitenlandse Zaken heeft op maandag 6 februari een kort bezoek gebracht aan Oekraïne. Zij lieten zich informeren over de oorlog die Rusland tegen het land voert.

De delegatie bestond uit Rudmer Heerema (VVD, commissievoorzitter), Ruben Brekelmans (VVD), Sjoerd Sjoerdsma (D66), Agnes Mulder (CDA) en Kati Piri (PvdA). De Kamerleden spraken in Kiev met collega’s uit het de Verkhovna Rada (het Oekraïnse parlement) en met vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie. Ook gingen zij in gesprek met de procureur-generaal en de staf van president Zelensky.

Oorlogsgeweld

Daarnaast brachten de Kamerleden een bezoek aan Boetsja en Irpin. In deze steden is vorig jaar in april een massagraf ontdekt met slachtoffers van de Russische bezetting van het gebied. In Irpin zag de delegatie niet alleen de schade die door het oorlogsgeweld is aangericht, maar ook de herstelwerkzaamheden, die inmiddels in volle gang zijn.