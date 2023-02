Commissiedebat over NAVO en levering van wapens aan Oekraïne

9 februari 2023

De vaste commissie voor Defensie houdt op 9 februari van 13.00 tot 16.00 uur een commissiedebat over de NAVO en de wapenleveranties aan Oekraïne. U kunt het debat volgen via de livestream en de app Debat Direct.

In bijna een jaar oorlog hebben bondgenoten van Oekraïne al veel materieel geleverd om het land te steunen in de strijd tegen Rusland. Naarmate de oorlog vordert wordt de roep om tanks en moderne raketsystemen steeds groter. In januari hebben de NAVO-landen meer dan 150 Leopard-tanks beloofd, de Verenigde Staten gaat geavanceerde raketten leveren.

Nederlandse bijdrage

Ook Nederland is bereid te leveren, zei het kabinet vorige maand. Nederland heeft zelf geen tanks in bezit, maar wil een financiële bijdrage doen aan de Leopard-tanks die andere landen aan Oekraïne geven. Daarnaast is er de mogelijkheid dat Nederland de achttien tanks die geleased worden van Duitsland, koopt om aan Oekraïne te geven. Naast tanks vraagt het land ook om F-16’s.

Rondetafelgesprek

Op 8 februari organiseerde de commissie voor Defensie een rondetafelgesprek met deskundigen over dit onderwerp. Daarin kwamen de risico’s van de inzet van dergelijke zware wapens in Oekraïne aan bod. Er waren vier deskundigen uitgenodigd om hun expertise met de Kamerleden op dit terrein te delen:

Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit van Leiden.

Bob Deen, senior onderzoeker voor de Clingendael Security Unit en coördinator van het Clingendael Russia and Eastern Europe Centre.

Mart de Kruif, oud-commandant Landstrijdkrachten

Peter Wijninga, veiligheidsexpert van het Haags Centrum voor Strategische Studies.