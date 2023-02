ASOTEKO NO TA DUNA NIUN KONSEHO DI VOTO PA NIUN PARTIDO

ASOTEKO ta hopi desapuntá. A papia ku diferente partido, pero NIUN no ta tuma un posishon kla. Lo mínimo ku polítikonan por a hasi ta pa sigurá ASOTEKO ku e hendenan riba Lista di Espera lo haña nan tereno a base di e reglanan aktual. Anto dentro di un aña. Pero nada di esei. Palabra so, NADA konkreto. Politikeria manera semper.

Pues nos no por verwagt NADA di e elekshon aki. Ta Korte so por skapa e +/- 1.500 persona riba Lista di Espera pa haña tereno. ASOTEKO lo apelá e kaso y lo NO duna konseho di voto pa niun partido. Kisas votadónan por konsiderá pa vota pa un partido radikal e biaha aki. No pasobra bo ta di akuerdo ku tur nan punto, pero djis komo protesta.

Ounke nos no ta duna niun konseho di voto pa niun partido, nos lo no ta sinsero si nos keda sin menshoná diputado James Kroon di UPB. E tabata e úniko polítiko ku a toma kontakto ku nos. Nos a akordá un teksto kuné di un Akuerdo Amikal pa terminá e kaso ku ASOTEKO a lanta. Dip. Kroon a lanta un ekspektativa grandi bou di miembronan di ASOTEKO y tur esnan riba Lista di Espera. Pero UPB y dip. Kroon NO a kumpli. Tur hende saka su propio sòm.

Por lesa e Konsepto di e Akuerdo aki: https://www.arcocarib.com/assets/uploads/court_cases/ASOTEKO_Tekst_Schikking_tweede_versie.pdf

Kòrda bon, e NO a keda firmá y ta p’esei ASOTEKO lo apelá e kaso.

For di e kombersashonnan ku e polítikonan ku nos a papia kuné (di UPB, MPB, M21 y PDB) nos ta saka e konklushon ku TUR partido a disidí kaba pa bai pa kambionan drástiko di e Maneho di Tereno. Segun nos a saka afó, e sistema aktual di duna tereno pa hende konstruí nan propio kas riba dje, lo wòrdu di skrap kompletamente. En bes di esei, lo bo tin ku KUMPRA tereno den futuro pa un preis di alrededor di $ 20.000.- plùs gastu pa midi tereno, gastu pa notario y leges.

Y kisas riba dje tambe pa gastu di haña awa, lus y internèt te na bo kas, un otro $ 5,000.- nei.

Dor ku e polítikonan no a papia palabra kla, nos no por tin sigur over di esaki. Pero esei ta e impreshon fuerte ku nos a haña. Ku otro palabra, den futuro hende pober lo NO haña un tereno ‘gratis’ di gobièrnu mas pa traha nan propio kas riba dje manera ántes.

Ban wak si ASOTEKO lo haña rason. ASOTEKO lo pidi Korte Superior (‘Hof van Justitie’) pa sikiera respetá e hendenan ku a pidi tereno kaba. Es desir, pa sikiera NAN lo haña un tereno ‘gratis’ basá riba e sistema di ántes (ta paga pa notario, leges y pa midi tereno so). ASOTEKO no por pidi Korte nada mas, pasobra al final de la cuenta nos ta biba den un demokrasia. Pueblo ta haña loke nan a vota pe. Si pueblo no ta vota konsiente, ta un gobièrnu inkonsiente nos ta haña.

Na nòmber di ASOTEKO,

abog. M. Bijkerk,

Bonaire, 9 di febrüari 2023

ASOTEKO GEEFT GEEN STEMADVIES, VOOR GEEN ENKELE PARTIJ

ASOTEKO is zeer teleurgesteld. Er is met verschillende partijen gesproken, maar GEEN van hen neemt een duidelijk standpunt in. Het minste dat politici kunnen doen is om de mensen die reeds op de Wachtlijst staan, te garanderen dat zij een terrein zullen krijgen op basis van het huidige beleid. En dat binnen één jaar tijd. Eerbiedigende werking dus. Maar niets daarvan. Alleen maar mooie woorden. NIETS concreets. Politikeria zoals altijd dus.

We hebben dus helemaal NIETS te verwachten van deze verkiezingen. Alleen het Hof kan de +/- 1.500 mensen op de Wachtlijst nog helpen. ASOTEKO gaat dus in hoger beroep en geeft geen stemadvies voor geen enkele partij. Misschien kunnen de kiezers overwegen om dit keer op een radicale partij te stemmen. Niet omdat men het eens is met al hun standpunten, maar gewoon uit protest.

Hoewel wij dus geen enkel stemadvies zullen geven, zouden we niet oprecht zijn als we helemaal zouden zwijgen over UPB-gedeputeerde James Kroon. Hij was de enige politicus die contact met ons had opgenomen. De tekst van een Minnelijke Schikking om de rechtszaak te beëindigen was met hem overeengekomen. Ged. Kroon heeft daarmee hoge verwachtingen opgewekt onder de leden van ASOTEKO en allen die op de Wachtlijst staan. Maar de UPB en ged. Kroon komen gewoonweg niet na. Een ieder trekke zijn eigen conclusies.

De tekst van het Concept van de Minnelijke Schikking vindt men hier: https://www.arcocarib.com/assets/uploads/court_cases/ASOTEKO_Tekst_Schikking_tweede_versie.pdf

Begrijp goed, de Schikking is niet getekend en daarom gaat ASOTEKO in hoger beroep.

Uit de gesprekken met de politici waarmee wij gesproken hebben (van UPB, MPB, M21 y PDB) trekken wij de conclusie dat ALLE partijen al besloten hebben om het Grondbeleid drastisch te gaan veranderen. De indruk die wij gekregen hebben is dat het huidige systeem, waarbij mensen een terrein krijgen om hun eigen woning op te bouwen, compleet zal worden afgeschaft. In plaats daarvan, zal men in de toekomst een terrein moeten kopen voor

+/- $ 20.000.- plus meetkosten, notariskosten en leges.

En misschien ook nog de kosten voor aanleg van water, licht en internet ad +/- $ 5,000.-.

Omdat de politici niet duidelijk zijn, kunnen wij dit allemaal niet met zekerheid zeggen. Maar dit is de stellige indruk die we gekregen hebben. M.a.w. in de toekomst zullen arme mensen geen ‘gratis’ terrein meer krijgen van de overheid om een huis op te bouwen.

We zullen zien of ASOTEKO gelijk heeft. ASOTEKO zal het Hof verzoeken om op zijn minst diegenen die al een terrein hebben aangevraagd te willen respecteren. D.w.z. dat ZIJ nog een terrein zullen krijgen op basis van het huidige beleid, dus dat zij uitsluitend hoeven te betalen voor meetkosten, notariskosten en leges, zoals vroeger. Meer kan ASOTEKO niet vragen, omdat we uiteindelijk in een democratie leven. Het volk krijgt waar het voor gestemd heeft. Als het volk onnadenkend stemt, dan krijgen we een onnadenkend bestuur.

Namens ASOTEKO,

M. Bijkerk, advocaat,

Bonaire, 9 februari 2023