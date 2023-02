Ban selebrá karnaval 2023 na un manera seif i responsabel

Despues di 2 aña nos ta bai selebrá karnaval atrobe. Ta un temporada di fiesta i goso. A resultá ku e ora ei sa pèrdè e reglanan vigente i responsabilidat pa ku nos mes i nos próhimo for di bista. Pero esaki no ta nifiká ku e reglanan ta ménos vigente.

P’esei den e temporada benidero, KPCN lo intensivá e kòntròlnan di tráfiko na sitionan stratégiko i ku ta hopi bishitá. Den kaso ku no kumpli ku reglanan di tráfiko lo atendé ku e shofùr di forma estrikto.

Ta importante pa tur hende tene nan mes na e reglanan vigente di tráfiko pa asina alsa siguridat den tráfiko. Pasobra tráfiko sigur no ta solamente un asuntu di polis pero di shofùrnan di vehíkulonan motorisá tambe. Outomobilistanan i otronan mester ta konsiente ku: ta nan propio responsabilidat pa usa faha di seguridat, di e peliger di papia i manda mensahe na telefòn ora ta stür, di e peliger di uso di alkohòl ora ku ta stür i kon pa kore ku mucha den outo na un manera responsabel ( por ehèmpel no sintá dilanti den outo, sino den un stul pa mucha patras den outo, etcetera).

KPCN ke enfatisá ku ta esensial tambe pa nos sòru bon pa nos mes i nos yunan durante di karnaval. Por ehèmpel pa paga bon tinu riba bo yunan, uza dòpi di orea pa nan kontra di e muzik duru i siñ’é ken ta e persona konserní pa yud’é (polis) i kiko e mester bisa si e pèrdè. Pero tambe dor di bebe di manera responsabel i uza kùpnan re-usabel pa ko’i bebe na lugá di glas òf bòter, asina bo ta prevení situashonnan peligroso. Si bo ta bebe, no stür. Mirando ku durante di karnaval lo bo ta oranan largu for di kas ta deseabel pa sera bo kas bon i sòru pa e tin sufisiente iluminashon ora bo sali. Stashoná bo outo na un lugá seif, pero no tras di barikada i no laga kos balioso den outo. Pa finalisá polis ta hasi un yamada na un i tur pa duna oido na eventual òrdu di polis. Asina nos por selebrá un karnaval seif i responsabel.

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta deseá un i tur un felis Karnaval

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Vier carnaval 2023 op een veilige en verantwoordelijke manier

Na 2 jaar gaan we weer carnaval vieren. Het is een periode van feest en plezier. Het is gebleken dat regels en verantwoordelijkheden dan soms uit het oog worden verloren. De regels zijn echter niet minder van kracht.

Daarom zullen door KPCN, verkeerscontroles in de komende periode geïntensiveerd worden op strategische- en veel bezochte plekken. In het geval van een overtreding zal er strenger worden opgetreden.

Het is van belang dat iedereen zich aan alle geldende verkeersregels houdt, zodat de verkeersveiligheid wordt verhoogd. Want veilig verkeer is niet alleen een zaak van de politie maar ook van de bestuurders van motorvoertuigen zelf. Automobilisten en andere verkeersdeelnemers dienen zich bewust te zijn van hun eigen verantwoordelijkheid als het bijvoorbeeld gaat om het dragen van autogordels, het bellen of appen tijdens het rijden, alcoholgebruik, het vervoeren van kinderen op een verantwoordelijke manier (bijv. niet voor in de auto maar achterin in een kinderstoel, enz.).

Het KPCN wil ook benadrukken dat het belangrijk is om goed voor jezelf en voor jouw kinderen te zorgen tijdens carnaval. Door bijvoorbeeld goed op jouw kinderen te letten, hen oordopjes te laten gebruiken tegen de harde muziek en door ze te leren wie (de politie) hun kan helpen en wat ze moeten zeggen als ze verdwalen. Maar ook door herbruikbare bekers voor het drinken te gebruiken in plaats van glazen of flessen, want zo voorkom je gevaarlijke situaties. Ga niet rijden als je drinkt; maak een afspraak om thuisgebracht te worden. Gezien men met carnaval voor een lange periode van huis is, is het wenselijk om je huis goed af te sluiten en te zorgen dat het goed verlicht is wanneer je weggaat. Parkeer je auto op een veilige plek, maar niet achter de barricades en laat geen waardevolle spullen achter in de auto. Tot slot roept de politie eenieder op om gehoor te geven aan eventuele vorderingen van de politie. Zo kan er veilig en verantwoordelijk carnaval gevierd worden.

Korps Politie Caribisch Nederland wenst iedereen ‘Felis Karnaval’

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.