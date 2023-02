Entidat públiko Boneiru i Weconnect ta lansa plataforma di empresario pa hóben

02/06/2023 Hennyson Thielman Eilandnieuws

Hopi biaha studiantenan boneriano den eksterior no ta bini bèk despues di nan estudio, pasobra nan ta pensa ku no tin posibilidat pa hasi karera na Boneiru.

Entidat Públiko Boneiru huntu ku WeConnect a lansa Youth Enterprise Platform (YEP), un plataforma pa empresario hóben. YEP ta un plataforma interaktivo ku tin komo meta pa stimulá hóbennan boneriano pa empresariado na Boneiru. Esaki ta konta pa tantu bonerianonan ku ta biba na Boneiru komo pa bonerianonan ku ta biba na Hulanda. YEP ta ofresé vários tayer pa duna un empuhe na empresariado na Boneiru i duna un bista di vakaturanan interesante i oportunidatnan empresarial na nos isla.

Kick-off

E kick-off a tuma lugá dia 3 di febrüari den oranan di tramèrdia na Business Incubator ‘BusinesSpark’ na Boneiru. Na nòmber di WeConnect e ‘young professional’ boneriano Paul David Romo a presentá e programa, akompañá pa oradornan invitá, ‘role model’ i empresarionan independiente na Boneiru. Hóbennan i dosentenan di Liseo Boneriano, SGB i MBO tabata presente na e lansamentu.

Programa interaktivo

E programa tabatin diferente elemento interaktivo, entre otro un ‘speeddate’ kaminda ya kaba hóbennan a bai den kòmbersashon ku e dunadónan di trabou i organisashonnan riba merkado laboral di Boneiru ku tabata presente. Akí mesora kaba a kontestá hopi pregunta i a duna ‘input’ na e plataforma interaktivo. ‘Pa mi ta importante pa por konstruí un bida akí na Boneiru, pasobra akí ta mi kas. Mi ta kere ku YEP i e organisashonnan afiliá por aportá na esaki’, segun un di e studiantenan presente. E mènedjer di WeConnect Tanja Fraai tabata kontentu ku asina hopi hóben a asistí: ‘Loke ta importante na e Youth Enterprise Program ta ku bonerianonan hóben na Hulanda (i na Boneiru) ta haña un bista di loke por hasi komo empresario na Boneiru.’

Braindrain

Hopi biaha studiantenan boneriano den eksterior no ta bini bèk despues di nan estudio, pasobra nan ta pensa ku no tin posibilidat pa hasi karera na Boneiru. Pa e motibu akí tin kestion di un ‘braindrain’: bonerianonan ku a kaba studia i ku tin un formashon haltu ta konstruí un karera na un otro parti di mundu. ‘YEP ta un kontesta i un instrumento pa duna un bista na esunnan ku ke bini bèk, pero ku no sa na unda nan por kuminsá’, asina diputado Hennyson Thielman a indiká. E ta suprayá e importansia práktiko di YEP: ‘Ta sumamente importante ku hóbennan boneriano ku ta studia na Hulanda ta na altura di vakaturanan interesante i posibilidatnan pa kore stazje na Boneiru, ku komo meta pa lanta interes pa regresá Boneiru.’

Durante e próksimo lunanan vários tayer ta tuma lugá tokante empresariado, tantu na Boneiru komo na Hulanda. Pa zomer di 2023 e plataforma digital di YEP ta disponibel i tur hende por akudí riba dje pa informashon tokante vakatura, evento i tayer na Boneiru.

Mas informashon ta disponibel riba: www.stichtingweconnect.nl

OLB en Weconnect lanceren entrepreneursplatform voor jongeren

06 februari 2023 Hennyson Thielman Eilandnieuws

Bonairiaanse studenten in het buitenland keren vaak niet terug na hun studie, omdat ze denken dat er geen carrièremogelijkheden zijn op Bonaire

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft samen met WeConnect het Youth Enterprise Platform (YEP) gelanceerd. YEP is een interactief platform met als doel Bonairiaanse jongeren te stimuleren tot ondernemerschap op Bonaire. Dit geldt voor zowel Bonairianen woonachtig op Bonaire als voor hen die in Nederland wonen. YEP biedt diverse workshops aan om ondernemerschap op Bonaire een boost te geven en inzicht te bieden van interessante vacatures en ondernemingskansen op het eiland.

Kick-off

De kick-off vond vrijdag 3 februari in de namiddag plaats bij Business Incubator ‘BusinesSpark’ op Bonaire. Namens WeConnect presenteerde de Bonairiaanse young professional Paul David Romo het programma, vergezeld door gastsprekers, rolmodellen en zelfstandige ondernemers op Bonaire. Ook jongeren en docenten van het Liseo Bonairiano, SGB en het MBO waren aanwezig bij de lancering.

Interactief programma

Het programma had diverse interactieve elementen, waaronder een speeddate waarin jongeren al in gesprek gingen met aanwezige werkgevers en organisaties binnen de Bonairiaanse arbeidsmarkt. Daarbij werden meteen al veel vragen beantwoord en input geleverd aan het interactieve platform. ‘Het is voor mij belangrijk om een bestaan op te kunnen bouwen op Bonaire, omdat het mijn thuis is. Ik denk dat YEP en de aangesloten organisaties daar aan bij kunnen dragen’, aldus een van de aanwezige studenten. WeConnect manager Tanja Fraai was blij met de opkomst van de vele jongeren: “Belangrijk aan het Youth Enterprise Program is dat jonge Bonairianen in Nederland (en Bonaire) inzicht krijgen in wat er te doen is als entrepreneur in Bonaire.”

Braindrain

Bonairiaanse studenten in het buitenland keren vaak niet terug na hun studie, omdat ze denken dat er geen carrièremogelijkheden zijn op Bonaire. Hierdoor is er sprake van een ‘Braindrain’; (hoog) opgeleide Bonairiaanse afgestudeerden bouwen elders in de wereld hun carrière op “YEP is een antwoord en een hulpmiddel om inzicht te geven aan hen die willen terugkomen, maar niet weten waar te beginnen”, geeft Gedeputeerde Hennyson Thielman aan. Hij onderstreept het praktische belang van YEP: “Het is enorm belangrijk dat Bonairiaanse jongeren die in Nederland studeren op de hoogte zijn van interessante vacatures en stage mogelijkheden op Bonaire, met als doel interesse wekken om terug te komen naar Bonaire.”

De komende maanden vinden er diverse workshops plaats over ondernemerschap, zowel in Bonaire als in Nederland. Voor de zomer van 2023 is het digitale YEP platform beschikbaar en kan men er terecht voor vacatures, evenementen en workshops op Bonaire.

Meer informatie is beschikbaar op: www.stichtingweconnect.nl