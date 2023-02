Supsidio di energia tambe pa kasnan ku entrada mensual di 2033 -3817 dòler

02/03/2023

Hende ku entrada mínimo ainda por pidi kompensashon.

Hendenan ku un entrada for di 2.033 dòler i maksimalmente 3.817 dòler, tambe por pidi awor e kompensashon di 1.300 dòler pa kuenta di koriente. For di aña pasá hendenan ku un entrada mínimo por a pidi kaba e kompensashon di 1.300 dòler. Kolegio Ehekutivo a disidí ku for di awor no solamente hendenan ku entrada mínimo, sino tambe hendenan ku un entrada entre 2.033 – 3817 por pidi e kompensashon. Siudadanonan por pidi e kompensashon online na http://www.bonairegov.com, einan bai na ‘kampañanan’.

Ta duna e kompensashon ún biaha. Ta depositá e montante di 1.300 dòler riba e kuenta di WEB di e persona ku a hasi e petishon, òf ta duna esaki komo token na hendenan ku Pagabon. Ta posibel pa for di 6 di febrüari 2023 pidi e kompensashon durante oranan di konsulta na sentronan di bario. Fecha i orario di e oranan di konsulta ta riba http://www.bonairegov.com

A base di e kantidat di persona den un kas i haltura di e entrada(nan) mensual, ta determiná si un persona ta haña e supsidio. Pa haña e kompensashon, un hende ku ta biba su so sin yu, por tin un entrada di maksimalmente 2.033 dòler. Pa un persona ku ta biba su so ku un yu menor di edat, e máksimo na entrada ta 2.551 dòler. Un persona soltero ku 2 òf mas yu menor di edat por tin maksimalmente 3.069 dòler na entrada.

Ora dos persona adulto sin yu ta biba huntu den un kas, e entrada máksimo pa nan dos huntu ta 2.782 dòler. Ora dos persona adulto i un yu menor di edat ta biba huntu, e entrada máksimo pa nan dos huntu ta 3.299 dòler. Pa un kas ku dos hende adulto i dos òf mas mucha menor di edat, e entrada máksimo pa nan dos huntu ta 3.817 dòler. Pa kasnan ku mas ku dos hende adulto ku òf sin mucha menor di edat, e entrada máksimo huntu ta 3.817,-.

Ora ta pidi e kompensashon, mester entregá slep di salario di e último 3 lunanan, òf kopia di kuenta di banko di e último tres lunanan. Siudadanonan ku tin entrada di un kompania propio, mester entregá un prueba di inskripshon di Kámara di Komèrsio. I tambe kopia di kuenta di banko di e último tres lunanan.

Siudadanonan ku tin entrada ku kohementu di djòp, mester entregá kopia di kuenta di banko di e último tres lunanan. Personanan ku ta risibí penshun, hendenan ku ta haña AOV òf penshun di un kompania, mester entregá un karta ku nan ta risibí penshun /AOV. Nan mester entregá tambe kopia di kuenta di banko di e último tres lunanan. Personanan ku ta haña ònderstant, mester entregá un karta di SZW.

Pa pregunta tokante e supsidio di energia, siudadanonan por meil koriente@bonairegov.com òf yama/app e number 701 1055.

Energietoeslag ook voor huishoudens met maandelijks inkomen van 2033 -3817 dollar

03 februari 2023

Minima kunnen vergoeding nog steeds aanvragen.

Huishoudens met een inkomen vanaf 2.033 dollar en maximaal 3.817 dollar, kunnen ook de vergoeding van 1.300 dollar aanvragen voor de stroomrekening. Sinds vorig jaar konden huishoudens met een minimum inkomen al de vergoeding van 1.300 dollar aanvragen. Het Bestuurscollege heeft besloten dat vanaf nu niet alleen de minima maar ook huishoudens met een inkomen tussen 2.033 – 3817 de vergoeding aan kunnen vragen. Burgers kunnen de vergoeding online aanvragen op http://www.bonairegov.com, kijk bij campagnes.

De vergoeding wordt één keer gegeven. Het bedrag van 1.300 dollar wordt op de WEB-rekening van de aanvrager gestort, of als token gegeven aan huishoudens met Pagabon.

Het is mogelijk om vanaf 6 februari 2023 de vergoeding tijdens spreekuren bij buurtcentra aan te vragen. De datums en tijden van de spreekuren staan op http://www.bonairegov.com

Aan de hand van het aantal personen in een huishouding en de hoogte van de maandelijkse inkomen(s), wordt bepaald of een persoon de toelage krijgt. Om de vergoeding te krijgen, mag een alleenstaande zonder kinderen een inkomen hebben van maximaal 2.033 dollar. Voor een alleenstaande met 1 minderjarig kind is het maximum aan inkomen 2.551 dollar. Een alleenstaande met 2 of meer minderjarige kinderen mag maximaal 3.069 dollar aan inkomen hebben.

Wanneer twee volwassenen zonder kinderen een huishouding vormen, is het maximum inkomen voor hen samen 2.782 dollar. Als twee volwassen en een minderjarig kind een huishouding vormen, ligt het maximum inkomen voor hen samen op 3.299 dollar. Voor een huishouden met twee volwassen en twee of meer minderjarigen, is het maximum inkomen voor hen samen 3.817 dollar. Voor huishoudens met meer dan twee volwassene wel of niet met minderjarigen, ligt het maximum gezamenlijk inkomen op 3.817,-.

Bij het aanvragen van de vergoeding moeten de loonstroken van de afgelopen 3 maanden worden overlegd, of de bankafschriften van de afgelopen drie maanden. Burgers die inkomsten hebben van een eigen onderneming moeten een bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel overleggen. En ook de bankafschriften van de afgelopen drie maanden.

Burgers die inkomsten hebben van losse klussen, moeten de bankafschriften van de afgelopen drie maanden overleggen. Personen die een pensioen ontvangen, mensen die AOV ontvangen of een pensioen van een bedrijf, moeten de brief overleggen dat ze pensioen/AOV ontvangen. Zij moeten ook de bankafschriften van de afgelopen drie maanden inleveren. Personen met een bijstandsuitkering (onderstand),moeten een brief overleggen van SZW.

Voor vragen over de energietoelage kunnen burgers mailen naar koriente@bonairegov.com of bellen/appen naar het nummer 701 1055.