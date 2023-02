Ta nivelá tur DJ i agrupashon musikal na kuminsamentu di tur marcha.

Nivel máksimo di zonido pèrmití durante Gran Marcha i Teenerparade ta 103 Desibèl i Marcha Hubenil 90 Desibèl

Willemstad – Pa organisá Karnaval e organisadó mester pidi un pèrmit kual ta keda otorgá pa departamentu di UBW di Polis. Den e pèrmit aki tin un kantidat di regla na kua e organisadó i gruponan mester tene nan mes na dje. Un di e reglanan aki ta nivel máksimo di zonido permití. E nivel máksimo di zonido permití durante Karnaval Marcha Grandi i Teenerparade ta 103 Desibèl i pa Marcha Hubenil ta 90 Desibèl. Sekshon di Medio Ambiente i Naturalesa tin e tarea pa midi zonido komo nan tin ekspertisio i ta disponé di e aparatonan pa hasi e trabou.

E aña aki tambe lo hasi uzo di e aparato MeTrao ku awendia ta e sistema mas uzá pa maneho di zonido durante konsiertonan i festivalnan riba nivel mundial. E sistema aki ta duna oportunidat pa midi i manehá zonido for di distansha, pues no ta nesesario mas pa midi for di pòstnan fiho riba ruta di Karnaval. E bentaha di e sistema aki ta ku DJ nan i agrupashonnan no por baha zonido momentu ku ta aserkando un pòst di midimentu i hisa zonido bèk despues ku a pasa e pòst. Na kuminsamentu di marchanan na altura di pòmp di gasolin di Sta. Maria tin inspektornan i miembronan di AMAK presente pa huntu ku DJ òf agrupashon musikal pone e zonido na nivel di Desibèl permití momentu ku nan ta pasando.

Inspektornan ku ta midi zonido tin kontakto direkto ku komando sènter i Polis. Lo notifiká Polis momentu ku un Inspektor mester intervení pa baha nivel di zonido. Tur DJ òf agrupashon musikal ku surpasá e limite pèrmití, lo mèldu esaki na komando sènter i konsekuentemente Polis lo por tuma e medidanan nesesario. Den e kaso aki Polis por tuma e desishon pa para e músika pa motibu di negligensha di reglanan stipulá den pèrmit. Ministerio di Salubridat, Medio Ambiente i Naturalesa ta rekomendá tur hende i sigur nos muchanan, pa hasi uzo di protekshon di oido i mantené distansha responsabel for di spikernan.