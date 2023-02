Forma ta ofresé su di tres kurso grátis: abilidat sosial

02/09/2023 Eilandnieuws

Fundashon FORMA, den kolaborason ku Entidat Públiko Boneiru, TCB i BONHATA ta ofresé mas kurso grátis.

Ayera e kurso Abilidat Sosial a tuma lugá na Fundashon FORMA. Esaki ta e di tres kurso grátis den un seri di kurso di hospitalidat ku Entidat Públiko Boneiru ta finansiá. Un inisiativa pa invertí den Boneiru su poblashon lokal i pa krea chèns pa funshonnan mihó pagá.

E treinen ‘abilidat sosial’ tabata na enkargo di Gianetta Ignecia, kende a siña e 13 kursistanan entusiasmá kon pa anda ku diferente situashon pa medio di un lès interaktivo. Un di e situashonnan tabata aktua ku enfoke riba solushon i komuniká ku personanan ku por ehèmpel ta hopi emoshoná òf rabiá. ‘Andamentu na un manera plasentero ku otro hende ta un aspekto importante. Ku e kurso akí e partisipantenan ta siña saka mas probecho for di komunikashon ku kliente. E meta ta pa engrandesé abilidatnan di e partisipantenan, di manera ku nan ta haña mas oportunidat den nan karera’, segun diputado Hennyson Thielman.

Den luna di mart Fundashon FORMA, den kolaborason ku Entidat Públiko Boneiru, TCB i BONHATA ta ofresé mas kurso grátis ainda, entre otro Hóreka (sirbi mesa, bartènder, asistente den kushina). Registrá bo mes òf bo empleadonan pa un di e kapasitashonnan akí òf pidi mas informashon via: cursussen@fundashonforma.com

Forma biedt derde cursus in reeks aan: sociale vaardigheden

Fundashon Forma biedt, in samenwerking met het OLB, TCB en BONHATA in maart nog meer gratis cursussen.

Gisteren vond de cursus Sociale Vaardigheden plaatst bij Fundashon FORMA. Dit is de derde gratis cursus in een reeks van hospitality cursussen welke worden gefinancierd door het openbaar lichaam Bonaire (OLB). Een initiatief om te investeren in de lokale bevolking van Bonaire en om kansen te creëren op beter betaalde functies.

De training ‘sociale vaardigheden’ werd verzorgd door Gianetta Ignecia, die de dertien enthousiaste cursisten door middel van een interactief college leerde omgaan met diverse situaties. Een daarvan was oplossingsgericht handelen en communiceren met personen die bijvoorbeeld overstuur of boos zijn. “Een prettige omgang met anderen is een belangrijk aspect. Deelnemers leren met deze cursus meer profijt te halen uit communicatie met klanten. Het doel is om de vaardigheden van de deelnemers te vergroten waardoor zij meer kansen krijgen binnen hun carrière”, aldus gedeputeerde Hennyson Thielman.

Fundashon Forma biedt, in samenwerking met het OLB, TCB en BONHATA in maart nog meer gratis cursussen aan waaronder: Horeca (bediening, bartender, keuken assistent). Meld jezelf of je werknemers aan voor een van deze opleidingen of vraag meer informatie aan via: cursussen@fundashonforma.com