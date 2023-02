A entregá sertifikado na partisipantenan di e kurso di kòmpiuter “Klek i Taip: E Base”

02/09/2023

Partisipantenan “Klek i Taip: e Base” ku a kuminsá dia 9 di yanüari 2023 a risibí un sertifikado.

Durante e kurso di kòmpiuter nan a sera konosí ku kòmpiuter riba nivel básiko. E partisipantenan na e kurso tabata interesadonan ku a tuma kontakto ku Biblioteka Públiko Boneiru. E enkuentronan tabata na enkargo di studiantenan di MBO-ICT.

Ku e kurso di kòmpiuter nan a trein abilidatnan básiko di kòmpiuter i nan a trein tambe kon pa traha un sita riba http://www.bonairegov.com. Durante e kurso a trata pregunta manera ‘Kon mi ta sende un kòmpiuter? Kon mi por taip? Kon mi ta manda un email?’. E kurso a konsistí di en total sinku enkuentro. Di e manera akí e partisipantenan a hasi pasonan chikitu, despues di kua kada biaha nan por a anda mas miho ku un kòmpiuter. Por pensa akí riba trámitenan manera sende kòmpiuter, siña taip i traha ku e ‘muis’. E partisipantenan mas avansá a trein tambe ku manda email i hasi uso seif di internèt. Na final Biblioteka Públiko Boneiru den koperashon ku departamento di ICT di Entidat Públiko Boneiru a regalá tur hende ku a partisipá na e tres kursonan un kòmpiuter. Di e manera akí e personanan ku a partisipá por keda apliká loke nan a siña durante e kurso.

Un di e tareanan di Biblioteka Públiko Boneiru ta pa ofresé desaroyo i edukashon. Pa por sòru pa suidadonan outosufisiente den nos komunidat digital, Biblioteka Públiko Boneiru ta fasilitá e kurso di kòmpiuter Klek i Taip. Ku e kurso Klek i Taip e partisipantenan ta mehorá nan abilidatnan básiko di kòmpiuter. Otro tareanan di biblioteka ta: ofresé konosementu i informashon, stimulá lesamentu, organisá enkuentro i debate i laga sera konosí ku literatura, arte i kultura.

Biblioteka Públiko Boneiru ta tene kuenta ku digitalisashon kontinuo di nos komunidat pa medio di brinda informashon i treinen na komunidat. Pa mas informashon tokante e posibilidatnan por tuma kontakto ku Biblioteka Públiko Boneiru via 715 – 5344 òf pasa personalmente na Kaya Gramèl s/n.

Certificaat uitgereikt aan deelnemers computercursus “Klek i Taip: E Base”

Deelnemers “Klek i Taip: E Base” die op 9 januari 2023 van start was gegaan hebben een certificaat in ontvangst genomen.

Bij de computercursus werd kennis gemaakt met de computer op basisniveau. Participanten van de cursus waren geïnteresseerden die contact hadden genomen met de Openbare Bibliotheek Bonaire. De bijeenkomsten werden verzorgd door MBO ICT-studenten.

Met de computercursus zijn basis computervaardigheden geoefend en is ook geoefend met het maken van een afspraak op http://www.bonairegov.com. Tijdens de cursus zijn vragen behandeld zoals ‘Hoe zet ik een computer aan? Hoe kan ik typen? Hoe stuur ik een e-mail?’. De cursus bestond in totaal uit vijf bijeenkomsten. Op deze wijze maakte deelnemers kleine stapjes waarna ze steeds beter om konden gaan met een computer. Hierbij is te denken aan handelingen zoals het aanzetten van de computer, leren typen en met de muis werken. Voor de gevorderde deelnemers werd ook geoefend met e-mailen en veilig internetten. De Openbare Bibliotheek Bonaire heeft in samenwerking met afdeling ICT van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) – iedere deelnemer van de afgelopen drie cursussen na afloop een computer cadeau gegeven. Op deze manier kunnen de oud deelnemers blijven toepassen wat ze hebben geleerd tijdens de cursus.

Eén van de taken van de Openbare Bibliotheek Bonaire is om ontwikkeling en educatie te bieden. Om voor zelfredzame burgers in de digitale samenleving te zorgen, faciliteert de Openbare Bibliotheek Bonaire daarom de computercursus Klek i Taip. Met de cursus Klek i Taip verbeteren deelnemers basis computervaardigheden. Overige taken van de bibliotheek zijn: kennis en informatie aanbieden; het stimuleren van lezen, ontmoeting en debat organiseren; en het kennis laten maken met literatuur, kunst en cultuur.

De Openbare Bibliotheek Bonaire houdt rekening met de doorlopende digitalisering van de samenleving door voorlichting en trainingen te verzorgen aan de gemeenschap. Voor meer informatie over de mogelijkheden kan contact worden opgenomen met de Openbare Bibliotheek Bonaire via 715-5344 of kom langs aan de Kaya Gramèl z/n.