Fria: mésun sabor, k’un kara nobo

Willemstad – Djaluna, 13 di febrüari último e refresko Fria a revelá su kara nobo.

Na aña 1970 señor Miles Pinedo a introdusí e refresko Fria, un bibida refreskante kolorido i úniko den su merkado ku ala bes ta un referensia di nos bida na Kòrsou. Unu yená ku alegria, bida i hopi energia!

Esaki ta reflehá tambe den e popularidat inmenso di e bibida akí ku durante di e último 4 dékadanan a mantené puesto number unu riba merkado. E ta nos orguyo i a bira parti di nos kultura. E lansamentu di e kara nobo di Fria ta komienso di un kampaña ekstensivo ku lo kontinuá durante di aña.

Curaçao Beverage Bottling Company ta sumamente orguyoso di por introdusí bo refresko faborito ku un kara nobo, vibrante i dinámiko pero importante pa menshoná, ku mésun sabor refreskante ku bo a kustumbrá kuné. Pues produsí i boteyá lokalmente, “for us and by us”, segun Managing Director di Curaçao Beverage and Bottling Company, señor Andrew Pinedo. Ku ingredientenan di kalidat haltu ku a sòru pa e éksito di Fria atrabes di añanan, trahá ku e mihó awa na mundu i mésun dushi sabor di semper’. Simplemente bisá “mésun sabor, k’un kara nobo”.

Manera músika, koló ta un idioma universal. Un idioma ku un gran mayoria ta papia i komprondé. Koló ta tur kaminda. Ku koló nos ta ekspresá, ku koló nos ta distinguí nos mes komo individual i na mes momentu uni nos komo komunidat.

E kara nobo di Fria nétamente ta inspirá nos pa tin un bista diferente riba bida, sin importá edat pero ku mas alegria i pa nos ta “colorful people” òf mihó bisá “hendenan kolorido. Nos komunidat mester di mas “colorful people”; hendenan ku ta gosa di momentunan bunita ku alegria i ta inspirá otro pa hasi koló parti di nan bida. Esaki ta hustamente e propósito di Fria. Un refresko ku ta identifiká su mes komo kolorido, outéntiko i ku ta representá e karakterístikanan di nos dushi Kòrsou ku ta koló na abundansia, kumindanan sukulento, tremendo músika i alegria total. “Colorful people” ta reta nos pa disfrutá di e momentunan kolorido, esnan memorabel, kompañá pa e sabornan dushi i úniko di Fria.

Pone e famia di Fria banda di otro i eksperensiá e poder di koló. Awor kada sabor tin su mes koló. Di e manera aki Fria ta fasilitá su konsumidónan pa skohe nan sabor preferí ku ta kuadra ku e koló di e momentu.

I papiando di dushi músika, Fria ta sumamente orguyoso di por tin Rei di Tumba 2023, Raey Lauffer komo embahador.

Añadí koló na bo bida i Bria ku bo Fria!