Debat over Nederlandse steun aan Oekraïne

20 februari 2023

Op 24 februari is het een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon met de inval door buurland Rusland. De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 21 februari vanaf 17.00 uur over de Nederlandse steun aan Oekraïne. Minister-president Mark Rutte en de ministers Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken), Kajsa Ollongren (Defensie) en Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) komen hiervoor naar de Kamer.

In een overzicht dat minister Kajsa Ollongren op 6 februari 2023 naar de Tweede Kamer stuurde, staat opgesomd op welke manieren Nederland het aangevallen land sinds de inval militair steunt.

Steunpakketten en materieel

Tot en met 24 januari 2023 is voor ruim 463,8 miljoen euro aan materiële steun geleverd. Daarnaast heeft Nederland, in samenwerking met de Verenigde Staten en Tsjechië, bijgedragen aan een steunpakket ter waarde van 120 miljoen euro. Er werd voor een kleine 60 miljoen euro militaire goederen aangekocht ten behoeve van Oekraïne. Nederland droeg voor 100 miljoen euro bij aan het International Fund for Ukraine (IFU) en voor 25 miljoen euro aan het NAVO Ukraine Comprehensive Assistance Package (UCAP). Hieruit wordt steun als brandstof, medische voorzieningen, winteruitrusting en drone jammers bekostigd.

Leopard tanks

Op 7 februari informeerde de minister de Kamer over de levering van verschillende typen Leopard gevechtstanks aan Oekraïne. “Het is in deze fase van het conflict cruciaal om het voortzettingsvermogen van Oekraïne op peil te houden. De levering van gevechtstanks is daarbij van groot belang”, schreef Ollongren in deze brief.