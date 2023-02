Willemstad 23 februari 2023, de Staten van Curaçao organiseert het Interparlementair

Koninkrijksoverleg, IPKO, dat plaatsvindt van 28 februari tot en met 3 maart 2023.

Tijdens het IPKO, vergaderen de delegaties van de Staten van Curaçao, Nederland, Aruba

en Sint Maarten met elkaar en geven ze informatie over onderwerpen die de landen raken,

daarnaast wisselen ze van gedachten en uitgangspunten om zodoende meer inzicht en

begrip te creëren.

Bij elke Interparlementair Koninkrijksoverleg, worden de thema’s van tevoren bepaald. Voor

het komende IPKO zijn de volgende thema’s op de agenda:

• de opvang van migrantenstromen binnen het Koninkrijk;

• het democratische deficit;

• duurzame relaties binnen het Koninkrijk;

• hervormingen waaronder de Landspaketten en

• slavernijverleden en kolonialisme.

Tevens zullen de delegaties een werkbezoek afleggen op verschillende locaties, in verband

met de slavernijgeschiedenis en het kolonialisme.

Een dag voor de start van het IPKO, vergaderen de delegaties van de Staten van Curaçao,

Aruba en Sint Maarten in een Tripartietoverleg. Gedurende deze vergadering behandelen

deze delegaties specifieke onderwerpen die deze landen aangaan en worden

voorbereidingen getroffen voor het aanstaande IPKO.

Aan het einde van het IPKO, wordt er een afsprakenlijst vastgesteld door alle delegaties.

De openbare vergaderingen zijn via https://tinyurl.com/ipko2023 te volgen.

Noot voor de redactie: (niet voor publicatie)

Na het IPKO, zal er een gezamenlijke persconferentie plaatsvinden op 3 maart 2023 om

11.00 a.m. (Curaçaose tijd) te Dreams Resort Resort & Spa hotel.

Tevens kan deze persconferentie virtueel te volgen zijn, via https://tinyurl.com/ipko2023.

De pers dient zich van tevoren te accrediteren om aanwezig te zijn voor de persconferentie

of om het virtueel te kunnen volgen. U kunt zich uiterlijk tot 1 maart 2023 accrediteren via:

Parlamento di Kòrsou anfitrion di e reunion Interparlamentario di Reino, IPKO, ku lo tuma

lugá 28 di febrüari pa 3 di mart 2023.

Willemstad 23 febrüari 2023, Parlamento di Kòrsou ta anfitrion di e reunion

Interparlamentario di Reino, IPKO, ku ta tuma lugá 28 di febrüari pa 3 di mart 2023.

Durante IPKO, e delegashonnan di Parlamentonan di Kòrsou, Hulanda, Aruba i Sint Maarten

ta reuní ku otro i interkambiá informashon i puntonan di bista riba vários tópiko ku ta

konserní e diferente paisnan den Reino.

Pa kada reunion Interparlamentario di Reino ta determiná e temanan adelantá ku lo trata

durante e reunionnan. Pa e IPKO binidero a pone entre otro e siguiente tópikonan riba

agènda:

• e alohamentu di e fluho di migrantenan den Reino;

• e défisit demokrátiko;

• relashonnan duradero den Reino;

• reformanan entre kua e paketenan di Pais (Landspaketten) i

• pasado di sklabitut i kolonialismo.

Alabes e delegashonnan lo hasi un bishita di trabou na vários sitionan relashoná ku e

historia di sklabitut i kolonialismo.

Un dia promé ku apertura di IPKO, e delegashonnan di Aruba, Kòrsou i Sint Maarten ta

reuní den un asina yamá Tripartit, kaminda ta trata temanan ku ta toka e islanan aki so i

tambe ta hasi sierto preparashon pa IPKO.

Na final di IPKO, lo presentá un Lista di Palabrashonnan ku tur delegashon ta bai di akuerdo

kuné.

Por sigui e reunionnan públiko di IPKO via: https://tinyurl.com/ipko2023