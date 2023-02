Notisia di polis di djabièrnè 17 di febrüari te ku djabièrnè 24 di febrüari 2023 / Politieberichten van vrijdag 17 februari tot en met vrijdag 24 februari 2023

Notisia di polis di djabièrnè 17 di febrüari te ku djabièrnè 24 di febrüari 2023

Karnaval 2023

Durante e fin di siman di 11 i 12 di febrüari a tuma lugá e marcha di karnaval di mucha respektivamente na Rincon i Playa. Marcha di karnaval na Rincon a kana trankil. Riba djadumingu nèt na komienso di e marcha na Playa, a detené tres persona. Un outo ku tres okupante a kore pasa riba Kaya Gilberto F. Croes miéntras esaki tabata será ku barikada. Na momentu ku polis a para nan, a konstatá ku tur tres tabata bou di influensia di alkohòl. A transportá tur tres pa warda di polis pa un análisis di rosea. Resultado di e análisis tabata motibu pa kita reibeweis di e shofùr pa un tempu indefiní i a tene tur tres hòmber na warda di polis te na momentu ku marcha di karnaval a kaba.

Djasabra 18 di febrüari último marcha di karnaval grandi a kana sin niun problema na Rincon. Riba djadumingu 19 di febrüari durante marcha grandi na Playa a hasi un detenshon. E sospechoso no a duna oido na òrdu di polis. Riba djamars 21 di febrüari durante marcha di despedida a detené tres hóben en konekshon ku violensia públiko despues di un bringamentu riba Bulevar Julio A. Abraham. Ta trata aki di un hòmber di inisial J.M.F.P. di 21 aña di edat, un hòmber di inisial, J.E.G.T. di 18 aña di edat i un mucha muhé di inisial S.I.W. di 17 aña di edat.

Por konkluí ku e periodo di karnaval tabata unu trankil kaminda pueblo a laga mira atrobe ku huntu nos por sòru pa un karnaval seif i dushi. KPCN ta gradisí un i tur pa nan kontribushon i ta enfatisá un biaha mas ku huntu nos ta karga e responsabilidat pa un isla seif.

Kaso di hogamentu

Riba djaweps 23 di febrüari, alrededor di 2 or di atardi meldkamer sentral a risibí notifikashon ku tin un kurpa ta drif den laman den besindario di e pir di salu. Un empleado di e kompania di salu na e sitio a saka e persona for di laman i mesora a kuminsá ku reanimashon. Pero esaki tabata en bano. E hòmber di inisial A.N.S. nasé riba 2 di sèptèmber 1951, prosedente di Estados Unidos a bin fayesé.

Kòntròl di tráfiko planiá

Riba djárason 22 di febrüari den oranan lat di atardi a tene un kòntròl di tráfiko planiá riba Kaya Industria. Durante di e kòntròl aki a para i kontrolá un total di 18 vehíkulo. A duna un total di 3 prosèsferbal; 2 pa manehá sin seguro bálido i 1 pa kore sin plachi di number.

Kòntròlnan di tráfiko ta tuma lugá regularmente. KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario manera menshoná akiriba, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla. E periodo benidero lo bai tene kòntròl regularmente, kaminda lo aktua ku man duru na momentu ku no tin e dokumentunan menshoná ariba na òrdu i tambe si no ta kumpli ku reglanan di tráfiko.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but.

E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Outo ta kore drenta mondi

Riba djárason 22 di febrüari den oranan di anochi un aksidente a tuma lugá riba Kaminda di Sabana Piedra Krus. Pa motibunan ainda deskonosí un outo a kore drenta mondi. Ambulans a transportá e shofùr i un okupante pa hòspital pa tratamentu médiko. E shofùr a haña un prosèsferbal pa manehá sin un reibeweis bálido i sin seguro bálido.

Outo ta bòltu

Riba djaluna 20 di febrüari, alrededor di 12 or di mardugá un aksidente entre dos vehíkulo a tuma lugá riba Kaya Internashonal. Un di e outonan a bòltu i keda riba su banda. A pidi presensia di brantwer pa yuda saka saka shofùr di e outo, pero e mes a logra sali. A bin konstatá ku e shofùr tabata bou di influensia di alkohòl i pa e motibu aki a detené. Ta trata di un hòmber di inisial N.A.H. di 56 aña di edat. Ambulans a transportá e pasahero di e otro outo pa hòspital pa tratamentu médiko.

Detenshon

Riba djasabra 18 di febrüari a detené un hòmber di inisial D.A.N. di 38 aña di edat riba Kaminda Tra’i Montaña en konekshon ku manehá bou di influensia. Un patruya a nota un outo ta kore wela riba kaminda. A para e outo mirando ku esaki tabata forma un peliger pa otro partisipantenan den tráfiko. E shofùr no por a mustra un reibeweis bálido, un seguro bálido i tampoko un prueba di identidat bálido. Despues ku a pidi e shofùr pa baha for di e outo, a konstatá ku e tabata bou di influensia di alkohòl.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 17 februari tot en met vrijdag 24 februari 2023

Carnaval 2023

In het weekeinde van 11 en 12 februari vond de kinderparade plaats in respectievelijk Rincon en Playa. De carnavalsparade in Rincon verliep rustig. Op zondag in Playa werden net aan het begin van de parade drie personen aangehouden voor het rijden onder invloed. De auto met de drie inzittenden reed door de barricade op de Kaya G.F. Croes die afgesloten was. Toen ze gestopt werden door de politie werd geconstateerd dat ze alle drie onder invloed van alcohol waren. Ze werden alle drie naar het bureau gebracht voor een ademanalyse. Naar aanleiding van het resultaat hiervan werd het rijbewijs van de bestuurder ingetrokken voor een onbepaalde periode en werden alle drie de mannen op het bureau gehouden totdat de carnaval parade voorbij was.

Afgelopen zaterdag, 18 februari, verliep de grote carnaval parades zonder enig probleem in Rincon. Op zondag 19 februari werd tijdens de grote parade in Playa een aanhouding verricht. De verdachte gaf geen gehoor aan vorderingen van de politie. Tijdens de grote afscheidsparade op dinsdag 21 februari was er een vechtpartij op de Bulevar Julio A. Abraham waarbij er drie jongeren werden aangehouden voor openlijke geweldpleging. Het betreft een 21-jarige man met initialen J.M.F.P, een 18-jarige man met initialen J.E.G.T. en een 17-jarige meisje met initialen S.I.W.

Al met al was het een rustige carnavalsperiode waarbij de bevolking weer heeft laten zien dat we samen kunnen zorgen voor een fijne en veilige carnaval. KPCN wil een ieder bedanken voor hun bijdrage en benadrukt nogmaals dat we samen de verantwoordelijkheid dragen voor een veilig eiland.

Verdrinking

Op donderdag 23 februari, omstreeks 14:00 uur, kreeg de centrale meldkamer melding dat er een lichaam in het water dreef in de omgeving van de Zoutpier. Een medewerker van het zoutbedrijf op de locatie heeft de persoon uit het water gehaald waar men direct begon met het reanimeren. Maar dit was tevergeefs. De man met initialen A.N.S. afkomstig uit de Verenigde Staten, geboren op 2 september 1951 kwam te overlijden.

Geplande verkeerscontrole

Op woensdag 22 februari werd in de late middaguren een geplande verkeerscontrole gehouden aan de Kaya Industria. Hierbij werden in totaal 18 voertuigen gestopt en gecontroleerd. Er werden 3 processen verbaal uitgeschreven; twee voor het rijden zonder geldige verzekering en één voor het rijden zonder kentekenplaat.

Verkeerscontroles worden regelmatig gehouden. KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige bescheiden, zoals onder andere hierboven genoemd, op orde te hebben. Ook het zich houden aan de regels van de verkeersverordening wordt sterk geadviseerd. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland. Er zullen de komende periode regelmatig controles gehouden worden, waarbij er streng wordt opgetreden als je bovengenoemde niet in orde hebt of als je je niet houdt aan de verkeersregels.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Auto rijdt mondi in

In de nachtelijke uren op woensdag 22 februari vond een aanrijding plaats op de Kaminda Sabana Piedra Krus. Een auto reed om nog onbekende reden de mondi in. De bestuurder en inzittende werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische controle en behandeling. De bestuurder kreeg een proces-verbaal voor het rijden zonder een geldig rijbewijs en geldige verzekeringspapieren.

Auto over de kop

Op maandag 20 februari vond omstreeks 00.00 uur een aanrijding tussen twee auto’s plaats op de Kaya Internashonal. Eén van de auto’s ging over kop en lag op zijn zijkant. De brandweer werd ingeschakeld om de bestuurder uit de auto te halen, maar hij klom zelf uit de auto. Er werd geconstateerd dat de bestuurder onder invloed van alcohol was en hij werd hiervoor aangehouden. Het betreft een 56-jarige man met initialen N.A.H. De passagier van de andere auto werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Aanhouding

Op zaterdag 18 februari werd een 38-jarige man met initialen D.A.N. op de Kaminda Tra’i Montaña aangehouden wegens het rijden onder invloed. Een dienstdoende patrouille zag de auto zigzag op de weg rijden. Gezien dit een gevaar vormde voor andere verkeersdeelnemers, werd de auto gestopt.de bestuurder kon geen geldig rijbewijs, verzekeringsdocument noch een geldige identiteitskaart tonen. Na het vorderen van de bestuurder om uit de auto te stappen werd geconstateerd dat hij onder invloed van alcohol was.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.