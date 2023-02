AMIGUNAN FOTOGRAFONAN DI PRENSA DJASABRA ULTIMO A DISIDI DI RELAX I SINTA KOMBERSA KON A BAI KU E TEMPORADA DI KARNAVAL DEN UN AMBIENTE SIN KAMARA

E ambiente tabata hopi ameno i dushi tabata un momentu realmente pa relaha i kombersa i elabora riba retonan nobo pa ku fotografonan di prensa. Hopi ideanan a bin dilanti i kon tambe por traha huntu aunke kada unu ta pertenese na un otro kompania. Tur fotografo a bai di akuerdo ku mester di mas union i koperashon ku otro pa tur hende por logra su meta pa informa komunidat. Hopi ku no tabata sa pero awor ta haña sa ku Riley Ignatio no ta fotografo so e ta ni ku ta biker so e por kore. Pero tambe tremendo koki, ela soru di kushina un tremendo sopi i un sukulento kabritu ku funchi. Mira ki tur hende a kome te pidi mas.

Presente tabata Rilley Ignacio, Lindomar Henrietta, Sherman Gibbes, Erick de Windt, Adonis Borgschot, Orlando Molina, Rodney Victoria, Pong Pong, Manchi Hellement, Edsel Sambo, John Jairo Herrera Gomez.