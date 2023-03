DIA 2 DI MART ENTIDAT PÚBLIKO BONEIRU I BZK TA TENE UN SIMPOSIO TOKANTE KONSTRUÍ DEN UN FORMA PAGABEL

02/28/2023

Dia 2 di mart tin un simposio tokante ‘konstruí den un forma pagabel’ na Boneiru.

Entidat Públiko Boneiru huntu ku ministerio di Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino (BZK) ta organisá e enkuentro akí. Na e simposio akí ta bai papia tokante e posibilidatnan konkreto pa konstrukshon di kas den un forma mas rápido. Ta papia tokante esaki ku partnernan manera Fundashon Cas Boneriano (FCB), desaroyadónan i konstruktornan.

Boneiru a krese rápidamente durante e último 10 añanan. Konstrukshon di kas den sektor sosial i den e segmento abou-mediano a keda fuertemente atras kompará ku kresementu di poblashon. Ku esaki nos ta referí na kas di hür i kas pa bende ku no ta muchu karu. Pa e motibu akí Entidat Públiko Boneiru i ministerio di Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino a disidí pa traha mas kas pa hende ku tin un relashon ekonómiko òf sosial ku nos isla.

Pa e kasnan nobo ku nan ta bai traha tin diferente eksigensia na vigor, manera eksigensia riba tereno di sostenibilidat. Na Boneiru a indiká sinku área pa e tipo di konstrukshon di kas akí. E áreanan akí lo haña e fasilidatnan nesesario. Importante ta ku en prinsipio lo trata di desaroyo di área i no nesesariamente di konstrukshon di kas individual riba parsela individual. Esaki ta nifiká ku ta desaroyá e área di tal manera ku no ta bini solamente kas nobo, pero ku ta wak otro funshonnan tambe, manera fasilidatnan públiko, empresanan, vegetashon, rekreashon i kaminda. E ta bai bira un meskla di diferente tipo di kas pa diferente grupo di enfoke. Ta bai konstruí apartamento tambe.

Lo atendé na un manera kuidadoso i transparente ku henter e proseso di ‘Konstruí i Biba den un forma Pagabel’, i e simposio ta e promé paso den e proseso akí. Espektativa ta ku e simposio lo produsí e informashonnan nesesario pa riba término bai over na destaho públiko. Esaki ta enserá ku ta duna tur partido riba merkado oportunidat pa entregá oferta.

Entidat Públiko Boneiru lo sigui informá komunidat boneriano tokante progreso di e proseso akí.

OLB EN BZK HOUDEN OP 2 MAART EEN SYMPOSIUM BETAALBAAR BOUWEN

28 februari 2023

Op 2 maart is er op Bonaire een symposium ‘betaalbaar bouwen’.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het openbaar lichaam Bonaire (OLB) samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Op dit symposium worden de concrete mogelijkheden besproken voor versnelde woningbouw. Deze worden besproken met partners zoals Fundashon Cas Boneriano (FCB), ontwikkelaars en bouwers.

Bonaire is snel gegroeid in de afgelopen 10 jaar. Woningbouw in de sociale sector en in het laag-midden segment bleef sterk achter bij de bevolkingsgroei. Hiermee worden huurwoningen en koopwoningen bedoeld die niet te duur zijn. Het openbaar lichaam Bonaire en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten daarom om meer woningen te bouwen voor mensen die een economische of maatschappelijke relatie met het eiland hebben.

Voor de nieuwe woningen die gebouwd gaan worden gelden allerlei eisen zoals eisen op het gebied van duurzaamheid. Er zijn op Bonaire vijf gebieden aangewezen voor deze woningbouw. Deze gebieden zullen de nodige voorzieningen krijgen. Belangrijk: het zal in principe gaan om gebiedsontwikkeling en niet perse om losse woningbouw op losse kavels. Dit betekent dat het gebied zo wordt ontwikkeld dat er niet alleen nieuwe woningen komen maar dat er ook gekeken wordt naar andere functies zoals openbare voorzieningen, bedrijven, groen, recreatie en wegen. Het zal een mix worden van verschillende typen woningen voor verschillende doelgroepen. Er zullen ook appartementen gebouwd worden.

Het hele proces van “Betaalbaar Bouwen en Wonen” zal zorgvuldig en transparant aangepakt worden en het symposium is de eerste stap in het proces. Verwacht wordt dat het symposium de nodige informatie zal opleveren om op termijn tot openbare aanbestedingen over te gaan. Dit houdt in dat alle marktpartijen in de gelegenheid worden gesteld om offertes in te dienen.

Het OLB zal de gemeenschap van Bonaire over de vorderingen van dit proces blijven informeren.